Tras conocerse que la Secretaría de Economía pretende cambiar el método de participación del Cuarto de Junto en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, dijo que el sector privado es importante por el conocimiento técnico.

En entrevista al término del Summit of Woman Leaders, comentó que como Cuarto de Junto “vamos muy bien, a lo mejor en donde hay un mal entendido es que van a consultar a los gobiernos de los estados”.

Agregó que entre más participantes haya en la consulta será mejor y agregó “lo que enriquezca esta consulta técnica es importante, el que se fortalezca esto” y añadió que es muy importante el Cuarto de Junto por el conocimiento técnica que tienen las cámaras.

Foto: Diego Simón / Archivo EL UNIVERSAL

Ello porque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que “no va a haber un cuartito de junto en donde tengamos solo una representación de seis, siete u ocho personas. Durante la negociación, esto va a ser más abierto. O sea, sí los vamos a tomar en cuenta, claro”, pero se pedirá la participación de 30 sectores y de los gobiernos de los estados.

Sobre el anuncio de Estados Unidos de que nos impondrán aranceles a camiones, muebles, equipo médico, para protección personal, maquinaria y equipo de robótica, comentó que les “preocupan los aranceles y vamos a trabajar”.

Expuso que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la mejor aliada en la defensa de México y que los aranceles”a nadie nos conviene, estamos muy integrados las tres economías y podríamos perder alguna posición” en el mundo.

es/bmc