Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Francisco Garduño ofrece disculpa pública a víctimas del incendio en INM de Ciudad Juárez; nombra a los 40 fallecidos

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

Tras conocerse que la pretende cambiar el método de participación del Cuarto de Junto en el proceso de revisión del (T-MEC), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, dijo que el sector privado es importante por el conocimiento técnico.

En entrevista al término del Summit of Woman Leaders, comentó que como Cuarto de Junto “vamos muy bien, a lo mejor en donde hay un mal entendido es que van a consultar a los ”.

Agregó que entre más participantes haya en la consulta será mejor y agregó “lo que enriquezca esta consulta técnica es importante, el que se fortalezca esto” y añadió que es muy importante el Cuarto de Junto por el conocimiento técnica que tienen las cámaras.

Foto: Diego Simón / Archivo EL UNIVERSAL
Foto: Diego Simón / Archivo EL UNIVERSAL

Ello porque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que “no va a haber un cuartito de junto en donde tengamos solo una representación de seis, siete u ocho personas. Durante la negociación, esto va a ser más abierto. O sea, sí los vamos a tomar en cuenta, claro”, pero se pedirá la participación de 30 sectores y de los gobiernos de los estados.

Sobre el anuncio de Estados Unidos de que nos impondrán aranceles a camiones, muebles, equipo médico, para protección personal, maquinaria y equipo de robótica, comentó que les “preocupan los aranceles y vamos a trabajar”.

Expuso que la presidenta ha sido la mejor aliada en la defensa de México y que los aranceles”a nadie nos conviene, estamos muy integrados las tres economías y podríamos perder alguna posición” en el mundo.

