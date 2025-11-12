La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, aseguró que gracias a la visión de la Cuarta Transformación, el sistema de ahorro para el retiro en México se ha consolidado como un pilar de estabilidad macroeconómica y motor de desarrollo productivo, con activos administrados que superan los 8 billones de pesos.

“Hoy podemos afirmar que gracias a la visión de la Cuarta Transformación, este sistema garantiza un retiro más digno para nuestros trabajadores y se ha convertido en un pilar de estabilidad macroeconómica y un motor de desarrollo productivo”, dijo la funcionaria.

En su discurso durante la inauguración del Encuentro Amafore 2025, la subsecretaria dijo que una cuarta parte de los recursos invertidos en el mercado de deuda local proviene de las Afores, lo que ha permitido financiar proyectos productivos en todo el país.

“Los recursos de los trabajadores han financiado carreteras, parques industriales, proyectos energéticos, vivienda social, proyectos comerciales y turísticos que generan empleo, multiplicando su impacto económico y social”, resaltó.

De acuerdo con la funcionaria, las mejoras regulatorias impulsadas por Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) han fortalecido la gobernanza, la diversificación y la gestión de riesgos del sistema.

“Se han reconfigurado los límites de inversión en instrumentos que favorecen la canalización de recursos a proyectos de infraestructura en territorio nacional y que incentivan la actividad económica”, dijo.

Entorno macroeconómico es estable en México, dice Hacienda

Bonilla resaltó que el entorno macroeconómico del país es sólido, sustentado en finanzas públicas responsables, una inflación en trayectoria descendente y un tipo de cambio estable. “Estos factores han preservado la confianza de los mercados y del sector productivo”, dijo.

Resaltó que a octubre de 2025, el número de puestos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó 22 millones 789 mil 173 plazas, la cifra más alta en la historia. El salario base de cotización promedio fue de 622 pesos, con un incremento anual de 7.1%, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo entre 2.7% y 2.8%.

“Este dinamismo del mercado laboral impulsa el ahorro interno y fortalece las pensiones futuras sin afectar la estabilidad del empleo formal”, subrayó la subsecretaria.

En su mensaje, señaló que México enfrenta una coyuntura global marcada por la transición energética, la digitalización y la reconfiguración industrial, lo que requiere movilizar el ahorro privado hacia sectores estratégicos.

“Frente a este entorno, el Plan México representa una visión de Estado y de futuro. Este plan reconoce que el desarrollo no puede depender solo del gasto público, sino de la capacidad del país para movilizar ahorro privado hacia los sectores estratégicos, infraestructura, manufactura avanzada, energía limpia, logística, y desarrollo regional, teniendo un efecto multiplicador de estos recursos”, dijo.

De acuerdo con las proyecciones de Hacienda, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), podría alcanzar los 12 billones de pesos en los próximos cinco años, impulsado por la demografía, la formalidad y los rendimientos compuestos.

Este crecimiento añadió, abre oportunidades para invertir en infraestructura verde, innovación tecnológica y desarrollo regional.

