Más Información
"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa
Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice
Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega
Los Blue Jays de Toronto se imponen a los Dodgers en el Juego 5 y toman la delantera en la Serie Mundial
A menos de un año de que inicie el Mundial del Futbol, el Gobierno de la Ciudad de México contempla una inversión superior a 8 mil 900 millones de pesos para modernizar infraestructura, movilidad, espacio público y seguridad, de cara a la justa deportiva, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas.
En el primer informe de la dependencia se explica que a través del Plan Integral Ciudad Mundialista, la administración capitalina impulsa proyectos como la renovación del Tren Ligero, con 17 unidades nuevas y un sistema de control ferroviario, con una inversión de mil 377 millones de pesos; así como la construcción de la Línea 14 Universidad–Huipulco, la modernización del Trolebús y la Línea 2 del Metro, para lo que se destinarán mil 697 millones de pesos.
Para algunos proyectos se contemplan recursos de tres fondos de la CDMX, cuyos recursos han sido reorientados y canalizados para estas obras.
Se prevé una inversión de 3 mil 505 millones de pesos provenientes del Fondo Mixto de Promoción Turística (Fomix) para la iluminación de calles, rehabilitación de espacios públicos, corredores seguros y la modernización de los Cetram Huipulco, Universidad y Tasqueña.
Estas obras, subraya el texto, “su impacto será permanente, al mejorar la infraestructura y la movilidad urbana”.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]