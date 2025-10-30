A menos de un año de que inicie el Mundial del Futbol, el Gobierno de la Ciudad de México contempla una inversión superior a 8 mil 900 millones de pesos para modernizar infraestructura, movilidad, espacio público y seguridad, de cara a la justa deportiva, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas.

En el primer informe de la dependencia se explica que a través del Plan Integral Ciudad Mundialista, la administración capitalina impulsa proyectos como la renovación del Tren Ligero, con 17 unidades nuevas y un sistema de control ferroviario, con una inversión de mil 377 millones de pesos; así como la construcción de la Línea 14 Universidad–Huipulco, la modernización del Trolebús y la Línea 2 del Metro, para lo que se destinarán mil 697 millones de pesos.

Para algunos proyectos se contemplan recursos de tres fondos de la CDMX, cuyos recursos han sido reorientados y canalizados para estas obras.

Se prevé una inversión de 3 mil 505 millones de pesos provenientes del Fondo Mixto de Promoción Turística (Fomix) para la iluminación de calles, rehabilitación de espacios públicos, corredores seguros y la modernización de los Cetram Huipulco, Universidad y Tasqueña.

Estas obras, subraya el texto, “su impacto será permanente, al mejorar la infraestructura y la movilidad urbana”.