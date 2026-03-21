Los parquímetros de la Ciudad de México, que conforman el sistema ecoParq, sirven para el control y ordenamiento del estacionamiento en la vía pública. Son operados por la Secretaría de Movilidad (Semovi), institución que también fija su tarifa.

No obstante, aunque es un servicio muy solicitado, no cobra en días feriados, lo que puede ser confuso en fechas como este 21 de marzo, cuando se conmemora el Natalicio de Benito Juárez.

Pero no te preocupes porqué en Autopistas te decimos si podrás usarlos gratis hoy o no.

En algunos polígonos, los parquímetros tienen horarios extendidos. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

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¿Habrá cobro de parquímetro este sábado 21 de marzo?

Este sábado debes utilizar los parquímetros de la CDMX con normalidad. Hay que recordar que la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez se recorre al tercer lunes de marzo, por lo que hoy no se considera de asueto.

Por lo anterior, debes considerar que el sistema ecoParq funciona en diferentes horarios, dependiendo del polígono donde se encuentren. Así que revisa bien el dato antes de estacionar tu auto.

Por ejemplo, en las colonias Benito Juárez Norte y Sur, Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida el horario es de es de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.

En Polanco, además de operar en el mismo horario, el servicio se extiende de miércoles a sábado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente, pero sólo dentro de la zona delimitada por las avenidas Arquímedes, Horacio, Moliere y Reforma.

Por último, en la Roma e Hipódromo opera de lunes a miércoles de 08:00 a 20:00 horas, con un horario ampliado de jueves a sábado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente.

También considera que, actualmente, la tarifa de cobro es de $3.40 por cada 15 minutos, es decir $13.60 por una hora.

Este es el costo vigente de los parquímetros de CDMX. Foto: Sistema de Parquímetros CDMX

¿Cuáles son los medios de pago del parquímetro en CDMX?

Otro dato que debes saber es que existen 3 métodos de pago en los parquímetros: efectivo, tarjeta de prepago “MUEVE CIUDAD” (aplica en todos los polígonos, excepto Juárez y Cuauhtémoc) y en las apps autorizadas:

Blinkay: para las colonias Noche Buena, Extremadura Insurgentes, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes y Crédito Constructor.

Parkum: en todos los polígonos, excepto Juárez y Cuauhtémoc.

Mueve Ciudad: en todos los polígonos, excepto Juárez y Cuauhtémoc.

¿De cuánto es la multa por no pagar el parquímetro?

Si no pagas el parquímetro, podrían colocarle a tu auto un candado inmovilizador. Para el retiro del dispositivo, deberás pagar $340.00 tal como lo estipulan los Artículos 259 y 230 del Código Fiscal 2026 de la Ciudad de México.

Pero además de eso, la multa por pago vencido o falta de pago puede ser de 5, 7 o 10 la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, lo que da valores estimados de $586.55 a $1,173.10.

Finalmente, es importante mencionar que las motos están exentas del pago en este sistema; sin embargo, pueden ser infraccionadas si no se estacionan en el lugar destinado, cuya zona se identifica con un balizamiento azul y un pictograma.

Las motos están exentas del pago del parquímetro. Foto: Gisela González Granados / EL UNIVERSAL

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