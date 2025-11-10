Más Información

Lluvia de meteoros Leónidas: ¿cuándo y dónde verlas?

Lluvia de meteoros Leónidas: ¿cuándo y dónde verlas?

VIDEO: Perrito conquista TikTok al bailar en sonidero mexicano

Pensión Bienestar noviembre 2025: ¿quiénes recibirán el pago de 6 mil 200 pesos hoy?

Efemérides del 10 de noviembre: lo que pasó un día como hoy

Una vez más, el ingenio y la creatividad mexicana volvieron a sorprender a miles de usuarios en

En esta ocasión, el protagonista fue un perrito que se robó la atención en TikTok al mostrar sus mejores pasos de baile en pleno sonidero.

Mientras algunos aseguran que la inteligencia artificial algún día podrá superar la espontaneidad humana, los mexicanos siguen demostrando lo contrario.

¿Qué paso en el video?

El clip, compartido por el usuario @josejosesito, muestra a un perro blanco de tamaño mediano bailando sobre dos patas, acompañado por un hombre que lo sostiene suavemente mientras ambos se mueven al ritmo del sonidero. La escena rápidamente generó miles de reacciones y se convirtió en tendencia en cuestión de horas.

El video ya acumula más de 1.5 millones de reproducciones, 260 mil “me gusta” y casi tres mil comentarios, aunque hasta el momento se desconoce en qué parte del país fue grabado.

Usuarios celebran el momento y llenan TikTok de humor

Como suele suceder con los videos virales, los comentarios no tardaron en inundar la publicación con ingenio y buen humor.

Algunos usuarios destacaron la naturalidad del momento, mientras otros aprovecharon para hacer bromas relacionadas con la creatividad mexicana.

Entre los comentarios más destacados se leen frases como:

“Los europeos: es IA; los mexicanos: otro martes cualquiera.” “Es IM, Inteligencia Mexicana.” “Soy veterinario y sé que agarrar así a los perros está muy mal porque les puede dar cumbionitis aguda y agarrarle el gusto a bailar un pasito que está perrón.” “¿No le hará daño al perro? Así sin una faldita o algo.”

El peculiar “baile perruno” no solo desató carcajadas, sino que también reafirmó la capacidad de los mexicanos para convertir cualquier situación cotidiana en un momento viral lleno de alegría y humor.

