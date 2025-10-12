Más Información

VIDEO: Mujer contrata botargas del Dr. Simi para su boda y se viraliza en redes

VIDEO: Mujer contrata botargas del Dr. Simi para su boda y se viraliza en redes

Manuel Cantú "El Potro" tapa el bache denunciado por Don Nico, heladero asesinado en Guanajuato

Manuel Cantú "El Potro" tapa el bache denunciado por Don Nico, heladero asesinado en Guanajuato

¿Quieres una imagen en 3D? Google Gemini lo hace posible con este sencillo tutorial

¿Quieres una imagen en 3D? Google Gemini lo hace posible con este sencillo tutorial

¿Cómo calcular correctamente la edad de los gatos? Esto dicen expertos

¿Cómo calcular correctamente la edad de los gatos? Esto dicen expertos

¿Cómo hacer un limpiador multiusos casero, ecológico y efectivo?

¿Cómo hacer un limpiador multiusos casero, ecológico y efectivo?

Una mujer se viralizó en redes sociales luego de que compartiera videos de su boda en TikTok, en la que el fue el invitado de honor, animando a los invitados y causando furor en la pista de baile.

La presencia del Dr. Simi en la boda, celebrada en Ciudad Juárez en Chihuahua, fue parte de una sorpresa para la novia, organizada por su futura suegra. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la novia había planeado la misma sorpresa para sus invitados esa noche.

En los videos compartidos en su cuenta personal de TikTok @asarelambriz, se pueden ver a los invitados pasado un rato agradable en compañía de dos botargas del emblemático personaje, quienes llevaron globos y una gran actitud para darle ambiente al festejo.

Lee también:

Muñecos del Dr. Simi. Foto: Redes Sociales
Muñecos del Dr. Simi. Foto: Redes Sociales

Mujer contrata botargas del Dr. Simi en su boda

A través de la plataforma de TikTok, la mujer contó que desde niña le ha tenido gran cariño al personaje, por lo que quería incluirlo en su día especial. "No piensan en grande, deberían rentarlos para bodas, quince años y eventos", sugirió emocionada la mujer.

De acuerdo con su historia, la mujer se inspiró al ver la idea en una página de Facebook dedicada a publicar contenido de bodas y quiso replicarla en la suya, por lo que decidió preguntar en los comentarios cómo lo habían rentado.

Luego de obtener la información, la mujer consultó la idea con su prometido y finalmente tomaron la decisión de contratar el servicio para sorprender a todos sus invitados durante la fiesta en la pista de baile.

Lee también:

@asarelambriz

Una noche de ensueño, mucho amor, alegría y algo similar 😚😝🩷 #wedding #fiesta #boda #drsimi #bride

♬ Opera - Puccini - Hollywood Strings Orchestra

Dr. Simi: un símbolo de la cultura pop

Este personaje, mascota oficial de la empresa de salud "Farmacias Similares", se ha convertido en un auténtico ícono de la cultura popular mexicana, integrándose poco a poco en la vida cotidiana de los ciudadanos. Su fama ha viajado alrededor del mundo, desde grandes pasarelas de moda en París hasta la misma ciudad del Vaticano.

Otro caso que demuestra el alcance que ha tenido este simpático doctor fue cuando el pasado 8 de octubre se viralizaron unas imágenes de Víctor González, CEO de Farmacias Similares, junto al Papa León XIV, quien alegre sostenía entre sus manos un enorme peluche del Dr. Simi, vestido como el sumo pontífice.

Finalmente, como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer, en donde usuarios de la plataforma confirmaron una vez más que en México pasan cosas tan increíbles y surreales que ni la inteligencia artificial puede igualar. "Pensaron similar", "pensamientos similares", bromearon.

Papá León junto a su muñeco del Dr. Simi. (08/10/25) Foto: X
Papá León junto a su muñeco del Dr. Simi. (08/10/25) Foto: X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses