Pedro Fernández comparte escenario con streamer al ritmo del clásico "Maracas"

Uno de los grandes símbolos del regional mexicano Pedro Fernández se volvió tendencia en redes sociales el pasado sábado, luego de compartir el escenario con el streamer mexicano Alexis Maldonado, mejor conocido entre sus seguidores como Quactiky.

Fernández invitó a cantar a Alexis durante su concierto en el Peacock Theather en la ciudad de Los Ángeles, show que forma parte de su gira de este año, titulada “Ave Fénix”, con la que busca recorrer múltiples ciudades de México, Estados Unidos y América Latina.

Sobre el escenario ambos consintieron al público al ritmo del clásico dueto de 1988 "Maracas", interpretada originalmente por Alberto Vázquez y Joan Sebastián, conocido cariñosamente entre su fiel público como "el Poeta del Pueblo". Su interpretación sobre el escenario conmovió al público en gran manera, demostrando su amistad con abrazos y sonrisas compartidas.

Fernández le obsequió a Quackity una chaqueta de su gira "Ave Fénix". Foto: Redes Sociales 'X'

El cantante mexicano había invitando al streamer a cantar el pasado jueves, a través de una llamada que fue publicada en TikTok. Quackity aprovechó esa oportunidad para hacer una transmisión en vivo en Twitch y mostrarles a sus seguidores un poco de lo que pasa tras vestidores.

Una conexión más allá de las generaciones

Ambas figuras del mundo del espectáculo han compartido grandes momentos divertidos en el pasado, entablando una amistad que va más allá de la edad, uniendo en un mismo espacio a dos públicos totalmente diferentes en la incansable búsqueda por crear experiencias únicas y memorables.

De igual forma, el pasado lunes 7 de abril, el streamer mexicano invitó al también actor a una transmisión en vivo en su canal oficial de Twitch. Entre anécdotas divertidas y hasta una sesión de karaoke en vivo. Los espectadores pasaron un momento de carcajadas y buen humor.

Durante este directo en la plataforma, Quackity aprovechó el momento para mostrarle a Fernández sus dotes de canto al ritmo del tema principal de la telenovela "Hasta que el dinero nos separe", protagonizada por el cantante en 2009. Además, con la emoción a flor de piel, el streamer dejó todo frente a la cámara al cantar "Amarte a la antigua", volviéndose viral por su emotiva interpretación a acapella.

Finalmente, esta peculiar colaboración logró unir a los amantes de la música regional mexicana con la cultura del streaming, demostrando la capacidad de la música y las plataformas digitales para conectar audiencias muy diversas, quienes sin quejas disfrutaron de un rato memorable en el concierto.

"Una vez más, México superando a la IA", "El mundo es bien random", "¿Quién pidió esta señal?", "Se conocieron y no se soltaron", "Se hizo canon", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en redes sociales.

