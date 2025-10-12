Alcalde de Tulum invita a visitar las playas... prohíbe sombrillas, comida y bebidas

El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, ha anunciado que las playas del municipio estarán abiertas al público sin costo alguno.

Sin embargo, ha establecido restricciones para quienes deseen acceder a ellas. Los visitantes no podrán ingresar con alimentos, bebidas, hieleras, sombrillas ni otros artículos personales. En su lugar, deberán consumir exclusivamente en los establecimientos autorizados ubicados en las playas.

Hoy estuve en La Eufemia con César, un gran amigo y parte esencial de la historia de #Tulum. Cada vez somos más los que coincidimos en que el mar y la arena no son privilegios, sino tesoros compartidos. Vamos a cuidarlos y a disfrutarlos juntos. pic.twitter.com/xaWGPnWR7p — Diego Castañón Trejo (@diegocastanonmx) October 3, 2025

Lee también: Extranjero y taxista se enfrentan en Playa del Carmen: así defendió el turista a chofer de aplicación

¿Qué busca el alcalde con las nuevas reglas?

Castañón explicó que esta medida busca garantizar que los turistas consuman en los negocios locales, apoyando así la economía de la región. Además, destacó que la apertura de las playas sin costo permitirá que más personas disfruten de este atractivo turístico sin restricciones económicas.

¿Qué motivó este anuncio del alcalde?

La medida se dio a conocer luego de que diversos videos en redes sociales mostraran una caída visible en la actividad turística de Tulum. En las imágenes se aprecian playas vacías, negocios cerrados y calles sin movimiento.

Locatarios y trabajadores del sector reconocieron que los precios elevados, la inseguridad y el desplazamiento del turismo nacional por el extranjero han impactado severamente la economía local.

El alcalde busca revertir esa tendencia, recordando que las playas siguen siendo públicas y gratuitas, pero invitando a los visitantes a respetar las nuevas normas.

Se quejan de que #Tulum está muriendo.

Pero no veo que reclamen por los abusos que ellos hacen a todos los turistas mexicanos y extranjeros.

Y el gobierno?

Bien gracias ...@Profeco pic.twitter.com/xZGDQgHlTV — TiburonJar8 (@TiburonJaro8) October 8, 2025

Lee también: ¿Cómo era el Marigalante, la embarcación turística que se hundió en Puerto Vallarta?

¿Cómo afecta la situación al turismo local?

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Turismo, aunque en 2025 Tulum registró un aumento general de visitantes en sus zonas arqueológicas, el flujo hacia las playas y hospedajes ha disminuido desde septiembre.

Las cifras de ocupación hotelera pasaron del 62.6% a finales de julio al 54.2% a inicios de octubre, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto reportó una caída del 30% al 40% en vuelos.

Ante este panorama, varios comerciantes difundieron mensajes de disculpa en redes sociales, reconociendo errores en el trato hacia los turistas y pidiendo una segunda oportunidad para demostrar una mejor atención.

En el video compartido desde la costa, Diego Castañón reiteró que Tulum sigue siendo un destino abierto y seguro. “Todos los turistas, nacionales e internacionales, pueden visitarnos sin costo alguno. Lo único que pedimos es cuidar nuestras playas y disfrutar con respeto”, señaló.

El edil, acompañado por empresarios locales, subrayó que el objetivo es atraer nuevamente a los visitantes y promover una nueva etapa turística basada en la convivencia responsable.

También te interesará:

Venta Arcoíris 2025: estas son las promociones de la nueva venta especial de Sanborns

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan al Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado

Tormenta tropical "Raymond": esta es la trayectoria del fenómeno meteorológico

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/