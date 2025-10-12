Día de la Raza 2025: ¿por qué se celebra cada 12 de octubre?

Cada 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza, una jornada que invita a recordar el encuentro entre dos mundos ocurrido en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano.

Más allá de una simple efeméride, la fecha busca reflexionar sobre el mestizaje cultural y la diversidad que surgió tras ese histórico suceso.

La glorieta de La Raza en la CDMX. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué representa el Día de la Raza en la actualidad?

El Día de la Raza simboliza la unión de culturas que dio origen a la identidad de los pueblos latinoamericanos. Aunque en su inicio fue una celebración de la “descubierta” de América, con el paso del tiempo se transformó en una oportunidad para reconocer la resistencia de los pueblos originarios y valorar el intercambio cultural que forjó las raíces de nuestra sociedad.

Hoy, esta fecha busca promover el respeto, la igualdad y el entendimiento entre las distintas comunidades que conforman el continente.

¿Por qué se celebra el 12 de octubre?

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a las costas del continente americano, marcando el inicio del contacto entre Europa y América. Este hecho cambió el rumbo de la historia, pues dio paso a un intercambio cultural, lingüístico y social sin precedentes.

En México y otros países de América Latina, se recuerda este día no solo como el descubrimiento del continente, sino como el nacimiento de una nueva identidad compartida entre pueblos.

¿Cómo se conmemora esta fecha en México?

En México, el Día de la Raza se celebra con actividades cívicas, educativas y culturales. En escuelas, instituciones y espacios públicos se organizan actos conmemorativos que resaltan el valor de la diversidad cultural y el respeto hacia los pueblos originarios.

El objetivo principal es reconocer la riqueza que aporta la mezcla de tradiciones, lenguas y costumbres que forman parte del país.

Marcha por el Día de la Raza que partió del Ángel de la Independencia con rumbo al zócalo capitalino. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

¿Qué enseñanza deja el Día de la Raza?

El principal mensaje de esta fecha es la importancia de la diversidad y la unión entre culturas. Recordar el 12 de octubre como el punto de encuentro entre civilizaciones distintas permite reflexionar sobre la necesidad de construir sociedades más justas e incluyentes.

Celebrar el Día de la Raza es también rendir homenaje a la historia compartida que dio forma al mundo actual, reconociendo tanto los logros como los desafíos que surgieron a partir de ese momento.

