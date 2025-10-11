Extranjera se queja del caos de CDMX y su reacción se viraliza: “antes me gustaba vivir aquí”

La influencer extranjera Vivi Voyage se encuentra envuelta en una nueva polémica, luego de mencionar en uno de sus videos que el caos de la CDMX no le gusta, desatando cientos de críticas en la plataforma.

El perfil en TikTok de @vivivoyage, una joven francesa que relata en redes sociales su experiencia viviendo en México, continuamente se envuelve en controversias por sus constantes críticas hacia los mexicanos y sus costumbres.

Cabe destacar que Vivi se volvió viral en la red después de mencionar que los hombres mexicanos le parecían atractivos, y decir que amaba México. Ahora, después de algunos años viviendo en la CDMX, la extranjera criticó algunas de las deficiencias que hay en la ciudad.

Paseo de la Reforma, donde transitan miles de personas cada día. Foto: Yaretzy M. Osnaya - EL UNIVERSAL.

Extranjera se queja del caos de CDMX y su reacción se viraliza

Mientras iba por la calle, la influencer se tomó unos minutos para reflexionar sobre el ambiente que percibe actualmente al vivir en la CDMX:

“Antes me consideraba como chilanga pero creo que ya no, porque todo el tiempo es muy peligroso caminar (…) es una ciudad caótica entonces a cada rato te puede pisar un auto y te pueden pasar muchas cosas”, dijo.

Luego hizo mención a que los ciudadanos exponen su vida al cruzar la calle sin hacer caso a los semáforos por tener prisa todo el tiempo y eso hace que empujen a otras personas.

“Honestamente no se porque hace unos años me gustaba vivir aquí, no se que pasó, si algo cambió o yo cambié mucho”, mencionó la tiktoker.

Por otro lado, la reacción de los internautas se hizo presente en los comentarios:

"Bueno, mira siempre existe la opción de regresar a París, Marseille, Nantes o Montpellier, allá casi no es caótico y casi no es peligroso"

"Pues así viven en París, súper similar jajaja"

"Viene de un país del primer mundo, es normal que lo vea así"

"Sí es caótico, pero es parte de nuestro día a día"

"La gente va con mucha prisa por que la mayoría viene de lejos, los trabajos quedan lejos de donde viven por que las viviendas cercanas están ocupadas de personas gentrificadoras como tú"

