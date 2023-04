TikTok se ha convertido en la fuente de entretenimiento de millones de personas, quienes pueden llegar a pasarse horas y horas viendo videos de recetas, challenges de baile y música, videos chistosos, entre otros.

Recientemente una joven gimnasta se volvió viral en las redes sociales tras conocerse un video que involucra también a su pareja.

¿De qué trata el video?

Kenneth quiso mostrarle a su novio algunos movimientos que había aprendido en su clase de entrenamiento. Todo ocurrió a la salida del cine. Sin embargo la joven no calculó bien y terminó golpeándose con una de las puertas de salida de emergencia del cine.

Bajo el usuario @shelovesken23, compartió el clip del divertido momento. Su novio se alejó y le dio lugar para que ella le muestre lo que quería. Lo particular es que lo hizo en los pasillos de un cine.

Tras el golpe, el video finaliza. Quienes estaban presentes en el cine aseguran que el joven corrió directo hacia su novia para chequear que estuviera bien. “Cuando tu novia trata de presumir”, escribió el joven en el video. Rápidamente dicho posteo comenzó a llenarse de likes y de cientos de comentarios.

“Cómo se desliza después de golpear la puerta”, escribió un usuario. “¿Por qué no le avisaste?”, preguntó una chica. El clip llegó a más de 1 millón y medio de personas y tuvo más de 400 mil “me gusta”.

Sin embargo este no es el único video en TikTok de estas características. Varias personas han querido filmarse mostrando algún paso de baile, alguna pirueta, o incluso replicando algún challenge y nada salió como ellos esperaban. En algunos casos no pasó nada grave, pero en otros terminaron en el hospital con fracturas y esguinces.