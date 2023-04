Un hombre se volvió viral en redes sociales, luego de cargar más de 10 bolsas del supermercado y llevarlas consigo a bordo de un scooter.

Por medio de TikTok, el usuario @jordanflomofficial compartió el curioso video donde se ve a un hombre bajar las bolsas del carrito del supermercado y transportarlas en su scooter.

Aunado a ello, se observa al hombre colocar ganchos en el torso de su cuerpo con el fin de que pueda colgar las bolsas con él.

Finalmente, el hombre saca una cangurera de bebé, la coloca en su espalda y guarda la última compra que le faltaba: una sandía.

Video Viral

Hasta el momento, el video cuenta con 69 millones de reproducciones, más de 6 millones de “likes” y con diversos comentarios por parte de usuarios de la redes social:

“Cuando no tienes dinero te vuelves más ingenioso y creativo”, “No me causa risa, me causa admiración y respeto”, “¿Nadie va a decir nada de la resistencia de las bolsitas del super?”, “El no trabaja en la NASA porque no quiere”, son algunas reacciones de internautas.

