Un cuarto de siglo de diversión; Six Flags México festeja con grandes experiencias

A lo largo de 25 años, Six Flags México ha sido testigo de innumerables recuerdos, momentos de alegría y, sobre todo, de un crecimiento que lo ha posicionado como uno de los principales parques temáticos de América Latina.

Este 2025, la empresa celebra un aniversario memorable, cargado de sorpresas y nuevas experiencias para sus visitantes, que van más allá de sus icónicas montañas rusas y juegos mecánicos.

Six Flags México celebra 25 años de magia y emociones

El 2025 marca un hito importante en la historia de Six Flags México, al cumplir 25 años desde su apertura en territorio nacional. Durante este tiempo, el parque ha sido un referente en entretenimiento familiar, no solo en el país, sino en toda América Latina.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, Trent Turner, vicepresidente de mercadotecnia de Six Flags Entertaiment Corporation, compartió detalles sobre este importante aniversario y las sorpresas que el parque ha preparado para sus fieles seguidores.

Foto: Yaretzy Martínez Osnaya EL UNIVERSAL

Para Trent Turner, este aniversario tiene un significado especial, no solo porque marca un cuarto de siglo de operaciones, sino porque es el reflejo de la confianza en México. "Es un resultado de creer en este país y sus personas, y dedicarnos a crear un ambiente increíble para que las familias de México vengan aquí y recuerden sus momentos más memorables, destacó Turner, haciendo hincapié en la conexión emocional que ha logrado el parque con los visitantes.

Además, el vicepresidente de mercadotecnia de Six Flags Corporation destacó que Six Flags México es considerado uno de los parques más prestigiosos dentro de la red global de Six Flags. A través de una inversión constante en sus instalaciones y atracciones, el parque ha logrado mantenerse a la vanguardia, ofreciendo experiencias de calidad y seguridad a los miles de visitantes que recibe cada año.

“Es una gran oportunidad para que Six Flags México crezca mientras nuestra compañía crece y se expande”, comentó Turner, subrayando la importancia del parque en el portafolio de Six Flags Entertainment Corporation, el mayor operador de parques temáticos y acuáticos del mundo.

Innovación para el 25 aniversario

Uno de los anuncios más esperados por los fanáticos del parque es la inclusión de un desfile temático, el cual promete ser una experiencia visual única. Inspirado por la historia y la cultura de México, este desfile contará con coreografías, música y bailes que no solo celebran los 25 años del parque, sino también el legado que Six Flags México ha forjado en el corazón de los mexicanos. "Lo que verás hoy es algo que no podemos duplicar en ningún otro lugar. Solo puede funcionar aquí en México", afirmó Turner.

Foto: Yaretzy Martínez Osnaya EL UNIVERSAL

Pero eso no es todo. En esta línea con la celebración de este aniversario, Six Flags México ofrecerá un espectáculo nocturno inédito: un show de drones que incluirá más de 300 unidades voladoras, acompañadas de efectos especiales, láseres y música.

Este espectáculo promete ser uno de los más sorprendentes que revivirá la nostalgia y magia del parque nunca antes visto en un parque de diversiones. "Será único para este mercado. Creo que la gente se sorprenderá con los elementos sorprendentes que contiene", aseguró Turner.

El futuro de Six Flags México

Aunque el aniversario de los 25 años está siendo celebrado con bombos y platillos, la compañía no planea detenerse aquí. Six Flags México tiene grandes planes para los próximos años, con nuevos eventos, atracciones y festivales que seguirán enriqueciendo la oferta del parque. De hecho, Turner adelantó que el parque seguirá invirtiendo en la creación de nuevas experiencias para el disfrute de sus visitantes.

Foto: Cortesía

"Lo que continuamos a hacer durante los próximos 25 años es crear experiencias en las que la gente quiera estar aquí en el parque", expresó Turner. Y aunque la celebración por los 25 años llegará a su fin, la expectativa por el futuro sigue creciendo. "Los próximos 25 años para Six Flags México van a ser muy emocionantes", concluyó el vicepresidente.

