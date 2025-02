Para divertirse en familia, con amigos o en una cita romántica, Six Flags México siempre será una buena opción para quienes les gustan las atracciones extremas o tienen niños.

Si un día en este parque no es suficiente para ti, tal vez te convenga adquirir un pase anual 2025. En Destinos te decimos qué tipos hay, cuáles son los beneficios de cada uno y sus precios.

¿Qué pases anuales hay en Six Flags México en 2025?

Hay varios tipos de pases anuales en Six Flags México.

Comencemos por el Silver Pass 2025 que tiene un costo de $979 pesos. Este ofrece acceso ilimitado a los los 2 parques de la franquicia: Six Flags y Hurricane Harbor Oaxtepec.

Para quienes desean disfrutar su visita sin preocupaciones, como el estacionamiento, y además quieren recibir beneficios exclusivos, el Gold Pass 2025 es una excelente opción, y tiene un costo de de $1,199 pesos. Incluye 10% de descuento en alimentos y mercancía seleccionada.

Si eres un verdadero fan de Six Flags y no quieres perderte sus festivales, como el del Terror o Christmas in the Park, te recomendamos adquirir el Prestige Pass 2025 por $2,900 pesos. Incluye los mismos beneficios del Gold Pass y, además:

15% de descuento en alimentos y mercancía seleccionada.

Boleto gratis para Hurricane Harbor Oaxtepec (válido en tu segunda visita).

Flash Pass de un acceso por cada visita en Six Flags México .

. Al agregar el 'All Park Passport' te da acceso a las atracciones del Festival de Terror.

Finalmente, puedes ingresar al parque con los siguientes tipos de boleto, si no quieres un pase anual:

Experiencia VIP Adulto: $2,500.

Experiencia VIP Kids: $950.

Admisión General (mayor de 1.20 m): $949.

Admisión General (menor de 1.20 m): $549.

Mujeres embarazadas: $549.

Personas con discapacidad y adultos mayores con INAPAM: $299.

Consideraciones al comprar un pase anual en Six Flags México

Recuerda informarte sobre los beneficios de cada pase antes de adquirirlo, de esta manera podrás saber si te conviene.

Asimismo, te recomendamos revisar los términos y condiciones para realizar una compra inteligente.

Otras consideraciones que debes tener presentes son:

La vigencia del pase que elijas comienza desde el día de tu compra y termina el 31 de diciembre de 2025.

del pase que elijas comienza desde el día de tu compra y termina el 31 de diciembre de 2025. El pase no cuenta con renovación automática , por lo que tendrás que revisar la página de Six Flags para consultar la fecha de vencimiento y renovarlo a tiempo.

, por lo que tendrás que revisar la página de Six Flags para consultar la fecha de vencimiento y renovarlo a tiempo. Para hacer válido cualquiera de los beneficios del pase anual, el titular debe estar presente durante la visita y mostrar su identificación oficial.

del pase anual, el titular debe estar presente durante la visita y mostrar su oficial. El pase anual es personal e intransferible.

¿Listo para un año lleno de adrenalina, diversión y experiencias inolvidables?

