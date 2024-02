De acuerdo con el portal de estadística Statista, poco más de 72 millones de mexicanos declararon ser jugadores de videojuegos en 2020. Esto representa poco más de la mitad de la población del país.

En Six Flags México lo tienen presente y por ello lanzaron el primer festival dedicado a los videojuegos: el Six Flags Gaming & Coaster Fest. Aquí te contamos los detalles de este evento, que recién comenzó.

¿Qué es Six Flags Gaming & Coaster Fest?

Six Flags México es un buen escenario de festivales, como el de Terror, durante la temporada de Halloween y Día de Muertos; y el de Christmas In The Park, que se celebra en la temporada navideña.

Foto: Six Flags México

Inspirados en los videojuegos, el cosplay y la tecnología crearon el Six Flags Gaming & Coaster Fest, donde los gamers podrán disfrutar de juegos en PC’s, consolas, tabletas, celulares, además del placer de generar adrenalina a abordo de las montañas rusas y de otras atracciones.

¿Qué hay en el nuevo festival Six Flags Gaming & Coaster Fest?

El festival está dividido en 3 zonas (2 gratuitas y una con costo adicional), cada una decorada con luces vibrantes y motivos que recuerdan las culturas japonesa y coreana, países de gran influencia en el rubro tecnológico. Estos son los detalles:

Foro MX: teatro para más de 200 personas con una zona de broadcast, pantalla de 300 pulgadas y un escenario donde se realizan concursos de Just Dance . En los pasillos exteriores del teatro hay un par de zonas con computadoras de última generación y Xbox para jugar títulos como Fall Guys, Forza Horizon 5, Party Animals o Halo Infinite.

. En los pasillos exteriores del teatro hay un par de zonas con computadoras de última generación y Xbox para jugar títulos como Fall Guys, Forza Horizon 5, Party Animals o Halo Infinite. Tech Six Center: cuenta con 3 áreas para jugar PUBG, Stumble Guys, Among Us y otros juegos con teléfonos, tabletas; y otra más con visores de realidad virtual . Dentro, hay un pequeño restaurante que emula una especie de casita japonesa. Sirven bebidas y snacks inspirados en los videojuegos, como noodles con camarón, nachos, papas fritas o banderillas coreanas.

y otros juegos con teléfonos, tabletas; y otra más con visores de . Dentro, hay un pequeño restaurante que emula una especie de casita japonesa. Sirven bebidas y snacks inspirados en los videojuegos, como noodles con camarón, nachos, papas fritas o banderillas coreanas. Castillo E Six Gaming: el castillo de Six Flags México abre para los gamers. Está equipado con 50 computadoras de última generación, con títulos como Batman: Arkham Knight, Injustice 2, Mortal Kombat y otros videojuegos del gaming competitivo. En la fachada hay un show de video mapping. La entrada tiene un costo adicional.

Foto: Omar Moreno/El Universal

En el escenario principal del pueblo francés, se presentan bandas de rock y DJs en vivo interpretando canciones famosas de anime. Por la noche llega el Cosplay Runaway, una pasarela con cosplayers caracterizados como Sub-Zero, Scorpion, Goku, Naruto, Ezio Auditore y muchos más.

¿Cuánto cuesta entrar al Six Flags Gaming & Coaster Fest?

El pase diario para Six Flags México tiene un costo de $899 pesos para mayores de 1.20 metros de estatura; $499 para menores de esta medida y mujeres embarazadas; $299 para personas discapacitadas y adultos mayores con INAPAM; y gratis para menores de 90 centímetros.

Las actividades, juegos en consolas, computadoras, tabletas y celulares del Foro MX y el Tech Six Center son gratuitas. El costo de acceso al Castillo E Six Gaming varía: puedes rentar computadoras (individuales) desde $150 por una hora hasta $700 por 8 horas, consolas (para 1 o 2 personas) en $150 o hasta $600 e incluso 'stremear' desde $200 pesos a $550 (4 horas).

Foto: Six Flags México

Los costos de snacks y bebidas van desde los $99 pesos hasta los $220.

¿Hasta cuándo estará el Six Flags Gaming & Coaster Fest?

El festival Six Flags Gaming & Coaster Fest dio inicio el pasado viernes 16 de febrero. Podrás disfrutarlo todos los fines de semana hasta el jueves 7 de abril.

Las áreas de juego y actividades están abiertas al público desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Contacto

Boletos, horarios y más información en: sixflags.com.mx/mexico

Facebook: “Six Flags Mexico”.

Instagram: @sixflagsmexico

Twitch: SixFlagsGamingMX.

