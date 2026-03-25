VIDEO: TV de Bolivia entrevista a hombres recién salidos de prisión en Monterrey; inesperadas respuestas se viralizan

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El próximo 26 de marzo, la selección de futbol de Bolivia buscará obtener un boleto para el , al enfrentar al cuadro de Surinam, en el estadio BBVA de Monterrey.

Por lo anterior, una televisora de Bolivia captó el momento en que dos hombres, recién salidos de prisión en Monterrey, compartieron sus primeras impresiones en libertad; sin embargo, sus inesperadas respuestas y actitud frente a la cámara desataron una ola de reacciones entre usuarios, quienes no tardaron en difundir el video y convertirlo en tendencia.

Canal boliviano entrevista a hombres salidos de la cárcel en Monterrey

Por medio de YouTube, el canal Red Bolivisión compartió el curioso momento el cual vivió el reportero, de nombre Juan Pablo.

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“Nosotros somos de Bolivia, hemos venido para cubrir el partido Bolivia vs Surinam del repechaje que se juega este día jueves y bueno, esperamos su apoyo”, explicó el reportero.

No obstante, al cuestionar a los hombres, aseguraron haber salido de la cárcel. “Pero no cometimos ningún delito, solamente íbamos caminando a plena noche, eran como las 11:30 PM”. Ante ello, el boliviano preguntó: “¿Qué estaban haciendo?”.

“Íbamos a ir por una bocina, pero no encontramos la bocina y nos llevaron”, señaló uno de los entrevistados.

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Por lo anterior, el reportero cuestionó: “¿Es verdad lo que me están diciendo, no me están engañando? Porque estamos en vivo para toda Bolivia”.

En tanto, los hombres aseguraron que no pudieron pagar la fianza de 7 mil pesos por lo que tuvieron que permanecer “casi dos días” en prisión.

Finalmente, el periodista boliviano aseveró: “Muchachos, a la próxima no busquen más bocinas porque si no van a terminar así”.

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“Ahí aprendes a valorar la comida, la familia y todo, aunque sea por dos días aprendes a valorar”, sentenció uno de los hombres.

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aosr

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