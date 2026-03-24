McDonald's lanza menús temáticos de K-pop Demon Hunter; esto incluye la colaboración

El universo de las cazadoras de demonios más famosas del pop coreano trasciende las pantallas para instalarse en el consumo cotidiano.

Tras consolidar su influencia en la cultura global con reconocimientos en los Premios Oscar (destacando por su propuesta visual y musical), la franquicia K-pop Demon Hunter formaliza una alianza estratégica con McDonald’s.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

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¿Cuándo llegara la colaboración?

Esta colaboración, programada para iniciar el próximo 31 de marzo, presenta dos menús diseñados específicamente para el segmento de jóvenes adultos, alejándose del esquema tradicional de promociones infantiles. La venta será únicamente en Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes de la industria, la campaña busca capitalizar la lealtad de un "fandom" que ha impulsado la presencia de la marca en plataformas digitales, aunque la compañía aún mantiene bajo reserva la lista de países (incluyendo México) que recibirán esta edición limitada.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

Estrategia de mercado y el auge de las licencias de entretenimiento

La decisión de McDonald’s de colaborar con una propiedad intelectual de este calibre responde a un cambio significativo en las tendencias de consumo global. Al integrar elementos de la narrativa de "Las guerreras del K-pop", la marca no solo vende un producto alimenticio, sino que inserta su menú en una conversación orgánica de redes sociales.

La estructura de la promoción se divide en dos vertientes narrativas: el menú de desayuno de Saja Boys y la opción de HUNTR/X. "La batalla de K-pop Demon Hunters por los fans comienza con dos nuevos menús para adultos", afirma el comunicado oficial, subrayando que la experiencia incluirá (probablemente) empaques temáticos y dinámicas exclusivas mediante aplicaciones móviles.

Foto: Captura de pantalla en X

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¿Qué incluye la colaboración?

La propuesta de McDonald’s con K-pop Demon Hunter se estructura en varios elementos clave que conforman la experiencia del consumidor:

Diseño temático: empaques intervenidos con gráficos y personajes de la franquicia, lo que refuerza la identidad visual de la campaña.

empaques intervenidos con gráficos y personajes de la franquicia, lo que refuerza la identidad visual de la campaña. Juguetes coleccionables: figuras basadas en los protagonistas de K-pop Demon Hunter , diseñadas para incentivar la colección completa .

figuras basadas en los protagonistas de , diseñadas para incentivar la colección . Experiencia narrativa: integración de elementos que remiten al universo de la franquicia, lo que permite a los consumidores interactuar con la historia.

integración de elementos que remiten al universo de la franquicia, lo que permite a los consumidores interactuar con la historia. Enfoque digital: amplificación en redes sociales y plataformas digitales, donde el fandom del K-pop tiene una presencia activa.

amplificación en redes sociales y plataformas digitales, donde el fandom del K-pop tiene una presencia activa. Edición limitada: disponibilidad restringida que impulsa la urgencia de compra y aumenta el valor percibido de los productos.

La alianza entre McDonald’s y K-pop Demon Hunter se inserta en una lógica donde el entretenimiento y la gastronomía convergen como parte de una misma experiencia de marca.

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