Critican a Adrián Marcelo por sus declaraciones sobre la muerte de “El Mencho”; esto fue lo que dijo

El nombre de Adrián Marcelo volvió a convertirse en tendencia tras pronunciarse sobre el operativo en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Disparan a helicóptero durante operativo contra "El Mencho". Fotos: especiales

¿Qué publicó Adrián Marcelo?

El domingo 22 de febrero, el comediante utilizó su cuenta en X para preguntar a sus seguidores si debía preocuparse por lo ocurrido con “El Mencho”.

En su mensaje hizo referencia a la posible continuidad de la venta de droga en centros nocturnos y mencionó la cercanía del Mundial, lo que detonó una ola de comentarios.

Tunden a Adrián Marcelo por burlarse de la muerte de “El Mencho”. Foto: Captura de pantalla

Sus palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como una burla ante la muerte del capo; mientras otros señalaron que se trataba de su estilo de humor. Ante ello horas después, el mensaje fue eliminado, pero la conversación continuó.

“México es el crimen organizado”: el segundo mensaje

Posteriormente, el regiomontano difundió otra publicación en la que afirmó que “vivir en México es apoyar al crimen organizado”, al sostener que distintas actividades cotidianas tendrían vínculos indirectos con estructuras ilícitas.

"Votaste por un político en Michoacán? Comiste en un restaurante de mariscos en Mazatlán? Te subiste a un taxi en Cancún? Compraste una factura en Monterrey? Fumaste mota en CDMX? Sobornaste un tránsito en Guadalajara? Fuiste a un after a un lugar fuera de horario? Fuiste a Tulum? Fuiste al Palenque en Aguascalientes? Escuchas corridos tumbados? Fuiste a la Feria de León o Cd. Juárez? Felicidades, también apoyaste al CO", agregó.

Tunden a Adrián Marcelo por burlarse de la muerte de “El Mencho”. Foto: Captura de pantalla

Por último incluyó una referencia a quienes, según su postura, buscan generar culpa por el consumo de sustancias “prohibidas”, y remató asegurando que el país seguirá siendo un "narcopaís", con o sin la participación individual.

