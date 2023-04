TikTok: "Es aesthetic, no azteca" corrigen a influencer en plena transmisión

El término “aesthetic” es utilizado, en su mayoría, por las nuevas generaciones para referirse a algo o alguien que, a percepción personal, sea estético.

Se podría decir que, como tal, no abarca sólo un estilo sino que se usa para describir la vestimenta, alimentos, objetos y hasta el color de cabello.

La revista Vogue, menciona en uno de sus artículos que se trata de un sello personal, que “aesthetic” funciona como un sustituto para la palabra belleza.

Lee también: ¿Cómo es el avión presidencial que AMLO vendió al gobierno de Tayikistán?

En distintas redes sociales y plataformas como TikTok, Pinterest, Instagram, entre otras, se hizo tendencia usar dicho término para mostrar el tipo de maquillaje o prenda.

En TikTok, varios influencers o celebridades lo describen como un estilo elegante, en el que destacan colores tierra o monocromáticos. Incluso el maquillaje debe verse muy natural; pues “menos es más”.

Corrigen a joven que dijo azteca en vez de aesthetic

El influencer de TikTok, Hassan Storytimes, tiene más de 200 mil seguidores en su cuenta. En ésta responde a comentarios de sus seguidores. Por ejemplo, en una ocasión intentaron ofenderlo por su apariencia; pero él les contestó de una forma irónica y un tanto hiriente.

No obstante, no todo es para defenderse, ya que compartió un video en el que se le observa probarse una chamarra o “campera”, como le llaman en algunos lugares de América del Sur.

Mientras se ponía la chamarra, explicó que algunas personas le dijeron que parecía una campera de abuelito, pero él se sentía “muy azteca”, a lo que varios le hicieron la corrección de la palabra: “Se dice aesthetic, no azteca”.

Lee también: Salinas Pliego presume aeronave más barata que el avión presidencial: "me ahorré dinerito"

Sin importarle demasiado continuó con su transmisión. Algunos comentarios fueron los siguientes: “Es de abuelo azteca”, “Azteca y aesthetic re cerca no pasa nada! SOPORTEN lo importante que la campera es de abuelo”, “Yo pensando que los Aztecas no usaban prendas confeccionadas con máquinas que aún no existían en esa época”, “POV: yo intentando impresionar a alguien”, por mencionar algunos.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef / sal