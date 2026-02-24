Telemundo: ¿quién es Sandra Ávila Beltrán?; “La Reina del Pacífico” recibirá recompensa de la televisora por uso de su imagen

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés a Telemundo al negarle un amparo tras determinar que utilizó sin autorización la imagen de Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, para promocionar la serie La Reina del Sur, protagonizada por Kate del Castillo.

La Reina del Sur, protagonizada por Kate del Castillo. Foto: Redes sociales

El proyecto, bajo la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, plantea regular el uso de la imagen personal cuando esta se explota con fines de lucro, ya sea directos o indirectos, estableciendo sanciones administrativas en estos casos.

Durante la sesión, el ministro explicó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) impuso a la cadena una multa equivalente a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, cerca de medio millón de pesos, por promocionar la producción bajo el argumento de que estaba inspirada en la vida de Ávila Beltrán.

Lee también: Actriz de "La reina del sur" lucha contra las adicciones: "estoy drogada", la confesión que hizo y que lo cambió todo

¿Quién es Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”?

Sandra Ávila Beltrán es una exnarcotraficante mexicana vinculada al Cártel de Sinaloa.

Nació en Tijuana, Baja California, el 16 de octubre de 1960, en una familia relacionada con el narcotráfico, ya que es sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”.

Sandra Ávila Beltrán. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Su vida estuvo marcada por relaciones con figuras ligadas al crimen organizado. Se casó en dos ocasiones: primero con Luis Fuentes Jiménez, comandante de la Policía Judicial Federal de Baja California - con quien tuvo a su único hijo- y después con Rodolfo “El Zurdo” López Amavizca, exagente del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Ambos tuvieron finales trágicos. También fue vinculada sentimentalmente con Juan Diego Espinosa Ramírez, alias “El Tigre”, presunto operador del narcotráfico colombiano.

Sandra Ávila Beltrán rompió el silencio y habló en entrevista con el periodista José Luis Montenegro para su canal de YouTube. / Foto: Captura de video.

En 2002, su nombre cobró notoriedad cuando recurrió a las autoridades tras el secuestro de su hijo, por quien se exigía un rescate de cinco millones de dólares. Aunque logró recuperarlo, el episodio detonó una investigación que, tras más de cuatro años y la intervención de algunos agentes federales, culminó con su detención el 28 de septiembre de 2007 en la Ciudad de México.

Sandra Ávila Beltrán. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Fue acusada de lavado de dinero relacionado con operaciones de tráfico de drogas entre Colombia y México. En 2012 fue extraditada a Estados Unidos, donde se declaró culpable de un cargo menor por asistencia a un narcotraficante, evitando un juicio por tráfico directo. Tras cumplir su sentencia, fue deportada a México en 2013.

Lee también: Kate del Castillo: así fue el día en que ‘La Reina del Sur’ fue admirada por la realeza española

En territorio nacional enfrentó procesos por lavado de dinero, aunque varios cargos fueron desestimados con el tiempo. Finalmente, obtuvo su libertad en 2015, tras casi siete años privada de ella.

Su apodo, “La Reina del Pacífico”, surgió por sus presuntos vínculos con rutas marítimas utilizadas para el trasiego de droga en el océano Pacífico. La imagen pública construida a su alrededor estuvo asociada al lujo, joyas costosas y un estilo de vida ostentoso que captó la atención mediática.

En 2022 reapareció en redes sociales con una cuenta de TikTok y presencia activa en Facebook e Instagram.

También te interesará:

Luna de Sangre 2026: consejos prácticos para disfrutar de este fenómeno astronómico

¿Cómo es Tapalpa, Jalisco, pueblo mágico donde fue abatido “El Mencho”?; aquí te lo decimos

Mapa en tiempo real muestra bloqueos en México tras muerte de “El Mencho”, líder del CJNG; así lo puedes consultar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv