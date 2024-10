Angélica Jaramillo, actriz de la serie "La reina del sur" se encuentra luchando contra las adicciones, y aunque estaba internada en un centro de rehabilitación en Medellín, Colombia, actualmente ya no se encuentra en ese lugar, según información de su familia.

La actriz prendió las alarmas de sus fans y de su familia luego de que en agosto apareció en redes sociales en estado inconveniente, la confesión que hizo en un video que se viralizó, sorprendió a sus seguidores.

"Estoy drogada. Llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz, es felicidad momentánea para evitar pensar temas fuertes que he tenido en mi vida", expresó Angélica.

La familia de la actriz y modelo, es especial sus hermanas Laura y Sofía Jaramillo informaron a través de un comunicado que tomarían cartas en el asunto para seguir ayudando a Angélica con este tema tan delicado que al parecer llevaba años enfrentando.

"Queremos agradecer a todos por su preocupación y por los mensajes que hemos recibido tras la reciente confesión de nuestra hermana. Este ha sido un tema muy difícil y doloroso para nuestra familia durante muchos años. Hemos estado luchando junto a ella y tratando de ayudarla para superar esta difícil situación", escribieron.

El 15 de agosto, Laura Jaramillo compartió una foto en sus redes junto a Angélica mientras hacían ejercicio.

"Ella hablará en su momento, pero aquí está con la mejor voluntad. Me sorprende que estoy viendo una luz, que hace mucho tiempo no veía, de esperanza", dijo la empresaria.

Angélica Jaramillo lucha por su vida

Ante la inquietud de los seguidores de Angélica Jaramillo, sus hermanas han respondido algunas preguntas de los cibernuatas sobre la salud de su hermana.

"Lamentablemente, tras hacerse público su problema, en lugar de mejorar, la situación empeoró. A pesar de todos nuestros esfuerzos como familia, no pudimos ayudar a Angélica, ya que ella no se dejó apoyar", dijeron Laura y Sofía.

En las imágenes más recientes, Angélica Jaramillo aparece vestida con una camiseta negra y jeans, posando para una foto mientras su hermana le da indicaciones.

"Estaremos contigo en cada paso de este camino", finalizó la descripción Sofía Jaramillo.

Angélica Jaramillo lucha contra las drogas, en esta imagen proporcionada por su hermana se observa en recuperación.

