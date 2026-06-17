La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México oficializó el lanzamiento de la convocatoria 2026 para el programa "Desempleo para el Bienestar". Esta iniciativa busca mitigar la pérdida de ingresos de las personas que se encuentran sin una ocupación laboral formal, otorgando un apoyo económico total de 9 mil pesos, distribuidos en seis depósitos bimestrales de mil 500 pesos cada uno.

Además del incentivo monetario, las autoridades locales indicaron que los beneficiarios contarán con vinculación a proyectos de empleo formal para facilitar su reincorporación al mercado laboral.

El periodo de registro se mantendrá activo tanto de forma virtual como presencial en las oficinas regionales de empleo de la entidad.

De acuerdo con los lineamientos publicados por el Gobierno del Estado de México, el trámite es completamente gratuito y está dirigido a la población de entre 18 y 64 años que habite en el territorio mexiquense y compruebe su condición de desempleo mediante una carta bajo protesta de decir verdad.

Foto: iStock

Lee también: Dr Simi pide ayuda para localizar al Pato Merlín, la mascota viral del Mundial 2026; "lo quiero Patoda la vida"

Requisitos y criterios de prioridad para el registro

Para acceder a este beneficio, el organismo estatal requiere la entrega de documentos básicos en original y copia (la Clave Única de Registro de Población (CURP), una identificación oficial vigente con fotografía y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses).

[Publicidad]

El comité organizador del programa evalúa las solicitudes basándose en la vulnerabilidad socioeconómica de los aspirantes, asegurando un proceso de selección focalizado en quienes más lo necesitan.

El Gobierno del Estado de México detalló en sus reglas de operación los sectores de la población que cuentan con prioridad para recibir el beneficio:

"Se dará preferencia a las personas que presenten alguna condición de vulnerabilidad extrema, a quienes demuestren la pérdida reciente de su empleo formal y a los habitantes de los municipios con menores índices de desarrollo humano dentro de la entidad."

[Publicidad]

Desde #Toluca, el @Edomex presentó la Convocatoria Apoyo al Desempleo para el Bienestar, destinada a beneficiar a las familias mexiquenses. 💼



A través de la @TrabajoEdomex, se impulsa la economía local brindando un estímulo financiero y vinculación directa al mercado laboral… https://t.co/kvj3M6MEBz — C5 Estado de México (@C5Edomex) June 15, 2026

Proceso de inscripción y vinculación laboral

Las personas interesadas pueden realizar el trámite a través de la plataforma web oficial de la Secretaría del Trabajo local o acudir directamente a los módulos físicos habilitados en municipios como Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Naucalpan. Las autoridades enfatizaron que el apoyo no se limita a la transferencia monetaria, sino que se complementa de forma obligatoria con la capacitación y el seguimiento de los perfiles en las bolsas de trabajo estatales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en sus informes sobre políticas activas de empleo que este tipo de subsidios temporales resultan fundamentales para evitar el rezago social y la informalidad laboral, siempre y cuando se vinculen directamente con mecanismos de capacitación técnica. Con esto, el esquema mexiquense busca que el beneficiario use el capital como un soporte de emergencia mientras desarrolla competencias que incrementen su empleabilidad en el corto plazo.

También te interesará:

[Publicidad]

¡No los tires a la basura! descubre cómo reutilizar tus garrafones de plástico

Registro obligatorio de líneas telefónicas Gobierno desmiente un padrón nacional y así puedes registrarte

¿Qué significado tiene cada color en los trapos de la cocina?; conoce la función de cada uno

[Publicidad]

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

aov/