Supernova Génesis 2026: los mejores memes que dejó la presentación de los participantes

El mundo del entretenimiento digital ha revolucionado con los torneos de box liderados por influencers y personalidades del internet, que han ganado una impresionante popularidad en los últimos años.

Tras una exitosa primera edición, con Supernova Strikers 2025, este evento de box amateur regresa más grande y con nuevas peleas, para convertirse en todo un fenómeno digital que combina música, deporte y espectáculo.

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México y también será transmitido por el gigante del streaming, Netflix. Los seis combates de este año estarán liderados por:

Ari Geli vs Milica

vs El Abraham vs Nando

vs Lupita Villalobos vs Kim Shantal

vs Mario Bautista vs Aarón Mercury

vs Alana Flores vs Samadhi Zendejas

vs Lonche vs Willito

Supernova Strikers: Génesis será en la Arena CDMX el 26 de abril de 2026. Foto: Arena CDMX

Los mejores memes que dejó el anuncio de los participantes para Supernova Génesis 2026

El anuncio oficial de los enfrentamientos para esta edición de Supernova ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios y fans de los participantes ya han comenzado a mostrar su apoyo o rechazo a sus favoritos, desatando una ola de memes en plataformas como X, antes Twitter.

ya tengo una nueva razón para sobrevivir este año, ver a alana y samadhi zendejas pelear, a mario partiéndole la madre a aaron mercury, y a la alucin mayor lupita villalobos partirle su madre a kim shantal#SupernovaGenesis pic.twitter.com/gpihDqEDwh — Manu 🪐 (@manuvixcx) January 22, 2026

Algunos usuarios se mofaron de un comentario hecho por la cuenta oficial de Supernova a una publicación de Aarón Mercury.

Memes del anuncio de los combates para Supernova Génesis 2026. Foto: X

Otros internautas destacaron la notoria rivalidad entre Mario Bautista y Aarón durante el evento de presentación.

Memes del anuncio de los combates para Supernova Génesis 2026. Foto: X

El anuncio del combate entre Lupita Villalobos y Kim Shantal dejó sorprendidos a algunos usuarios.

Memes del anuncio de los combates para Supernova Génesis 2026. Foto: X

Mientras que otros le dieron un toque de humor al enfrentamiento entre ambas creadoras de contenido.

Memes del anuncio de los combates para Supernova Génesis 2026. Foto: X

Asimismo, la participante del podcast "Las Alucines", provocó furor entre sus fans, quienes ya comenzaron a mostrarle su apoyo incondicional.

Memes del anuncio de los combates para Supernova Génesis 2026. Foto: X

Otros usuarios expresaron que prefieren apoyar a Mario Bautista.

pues toca apoyar a mario bautista pa q le parta todita la madre al aaron mercury pic.twitter.com/txbBDPTFSR — ່ (@culonza) January 22, 2026

El regreso de Milica al escenario de Supernova ha generado muchas muestras de afecto a la influencer, luego de su victoria en la edición de 2025.

Memes del anuncio de los combates para Supernova Génesis 2026. Foto: X

Por último, algunos usuarios hicieron hincapié en la personalidad cómica de Lupita Villalobos, a quien ya ansían ver llegar al ring.

Como me imagino la entrada al ring de Lupita Villalobos 😌



pic.twitter.com/CH4pMTnqde — Ross • (@Rosaa_jim) January 22, 2026

