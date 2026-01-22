Supernova Génesis 2026: los mejores memes que dejó la presentación de los participantes

Más Información
El mundo del entretenimiento digital ha revolucionado con los torneos de box liderados por influencers y personalidades del internet, que han ganado una impresionante popularidad en los últimos años.
Tras una exitosa primera edición, con Supernova Strikers 2025, este evento de box amateur regresa más grande y con nuevas peleas, para convertirse en todo un fenómeno digital que combina música, deporte y espectáculo.
Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México y también será transmitido por el gigante del streaming, Netflix. Los seis combates de este año estarán liderados por:
- Ari Geli vs Milica
- El Abraham vs Nando
- Lupita Villalobos vs Kim Shantal
- Mario Bautista vs Aarón Mercury
- Alana Flores vs Samadhi Zendejas
- Lonche vs Willito
Los mejores memes que dejó el anuncio de los participantes para Supernova Génesis 2026
El anuncio oficial de los enfrentamientos para esta edición de Supernova ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios y fans de los participantes ya han comenzado a mostrar su apoyo o rechazo a sus favoritos, desatando una ola de memes en plataformas como X, antes Twitter.
Algunos usuarios se mofaron de un comentario hecho por la cuenta oficial de Supernova a una publicación de Aarón Mercury.
Otros internautas destacaron la notoria rivalidad entre Mario Bautista y Aarón durante el evento de presentación.
El anuncio del combate entre Lupita Villalobos y Kim Shantal dejó sorprendidos a algunos usuarios.
Mientras que otros le dieron un toque de humor al enfrentamiento entre ambas creadoras de contenido.
Asimismo, la participante del podcast "Las Alucines", provocó furor entre sus fans, quienes ya comenzaron a mostrarle su apoyo incondicional.
Otros usuarios expresaron que prefieren apoyar a Mario Bautista.
El regreso de Milica al escenario de Supernova ha generado muchas muestras de afecto a la influencer, luego de su victoria en la edición de 2025.
Por último, algunos usuarios hicieron hincapié en la personalidad cómica de Lupita Villalobos, a quien ya ansían ver llegar al ring.
