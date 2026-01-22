Más Información

Brote de Sarampión en México: ¿qué es la “dosis cero” y quiénes deben aplicársela para prevenir el virus?

Brote de Sarampión en México: ¿qué es la “dosis cero” y quiénes deben aplicársela para prevenir el virus?

Banco Azteca y BADA México apuestan por un arte más cercano y sin filtros

Banco Azteca y BADA México apuestan por un arte más cercano y sin filtros

¡He-Man ha vuelto! Lanzan teaser tráiler oficial de Amos del Universo; así luce Skeletor

¡He-Man ha vuelto! Lanzan teaser tráiler oficial de Amos del Universo; así luce Skeletor

Supernova Génesis 2026: ¿quién es Samadhi Zendejas, la rival que enfrentará a Alana Flores?; conócelo aquí

Supernova Génesis 2026: ¿quién es Samadhi Zendejas, la rival que enfrentará a Alana Flores?; conócelo aquí

Supernova Génesis 2026: ¿qué influencers participarán en el torneo de box?; descubre a tu favorito

Supernova Génesis 2026: ¿qué influencers participarán en el torneo de box?; descubre a tu favorito

El miércoles 21 de enero se dio a conocer el cartel oficial de , un torneo de box amateur en México que se realizará el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. El evento será transmitido en vivo a través de Netflix, con disponibilidad en más de 190 países.

Cartelera Supernova 2026. Foto: Especial
Cartelera Supernova 2026. Foto: Especial

Durante la revelación del cartel se confirmaron seis peleas, en las que participarán famosos e influencers. Entre los nombres anunciados se encuentran Ari Geli, Lupita Villalobos, Mario Bautista, Kim Shantal, Aarón Mercury, Alana Flores, Willito y Samadhi Zendejas, quienes formarán parte de los combates programados para esta edición.

Además del componente deportivo, se informó que Carin León estará a cargo de la presentación musical durante la jornada, lo que amplía el formato del evento con un espectáculo en vivo dentro de la Arena Ciudad de México.

Lee también:

¿Quién es Samadhi Zendejas, participante de Supernova Génesis?

Jill Samadhi Zendejas Adriano nació el 27 de diciembre de 1994 en la Ciudad de México. Es actriz e influencer mexicana y comenzó su carrera en 2009 con una participación en la telenovela juvenil Atrévete a Soñar, donde interpretó a Amaya.

Posteriormente, tuvo presencia constante en la televisión mexicana con apariciones en producciones como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esperanza del corazón, además de otros proyectos.

Samadhi Zendejas. Foto: cortesía Luis De La Luz
Samadhi Zendejas. Foto: cortesía Luis De La Luz

Su proyección fuera de México ocurrió en 2017, cuando interpretó a Jenni Rivera en su etapa adolescente en la telenovela de Telemundo Mariposa de barrio. A partir de ese proyecto, participó en series como Enemigo íntimo, Falsa identidad y Rosario Tijeras.

En el ámbito personal, Samadhi es hermana del influencer Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como Maestro Shifu, y de la creadora de contenido Dassana Zendejas, quien se dedica a la producción digital y a servicios de estética relacionados con pestañas y cejas.

Samadhi Zendejas es conocida por su papel en la telenovela "Atrévete a soñar".
Samadhi Zendejas es conocida por su papel en la telenovela "Atrévete a soñar".

De forma paralela a su carrera en televisión, mantiene actividad constante en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su trabajo y su vida diaria, lo que ha ampliado su alcance entre usuarios jóvenes.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]