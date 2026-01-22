El miércoles 21 de enero se dio a conocer el cartel oficial de Supernova Génesis, un torneo de box amateur en México que se realizará el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. El evento será transmitido en vivo a través de Netflix, con disponibilidad en más de 190 países.

Cartelera Supernova 2026. Foto: Especial

Durante la revelación del cartel se confirmaron seis peleas, en las que participarán famosos e influencers. Entre los nombres anunciados se encuentran Ari Geli, Lupita Villalobos, Mario Bautista, Kim Shantal, Aarón Mercury, Alana Flores, Willito y Samadhi Zendejas, quienes formarán parte de los combates programados para esta edición.

De grandes amigos,... a enfrentarse por un cinturón ​🤯​#SupernovaGenesis pic.twitter.com/zyHSAaF2OJ — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) January 22, 2026

Además del componente deportivo, se informó que Carin León estará a cargo de la presentación musical durante la jornada, lo que amplía el formato del evento con un espectáculo en vivo dentro de la Arena Ciudad de México.

𝐓𝐞 𝐯𝐢, 𝐦𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐞, 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐟𝐮𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐛𝐫𝐨𝐦𝐚 🎵



CARIN LEÓN estará en Supernova: Genesis 🤩

Compra tus entradas: https://t.co/nEwHEWkfr3#SupernovaGenesis pic.twitter.com/8xD2G1jUd9 — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) January 22, 2026

¿Quién es Samadhi Zendejas, participante de Supernova Génesis?

Jill Samadhi Zendejas Adriano nació el 27 de diciembre de 1994 en la Ciudad de México. Es actriz e influencer mexicana y comenzó su carrera en 2009 con una participación en la telenovela juvenil Atrévete a Soñar, donde interpretó a Amaya.

Posteriormente, tuvo presencia constante en la televisión mexicana con apariciones en producciones como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esperanza del corazón, además de otros proyectos.

Samadhi Zendejas. Foto: cortesía Luis De La Luz

Su proyección fuera de México ocurrió en 2017, cuando interpretó a Jenni Rivera en su etapa adolescente en la telenovela de Telemundo Mariposa de barrio. A partir de ese proyecto, participó en series como Enemigo íntimo, Falsa identidad y Rosario Tijeras.

En el ámbito personal, Samadhi es hermana del influencer Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como Maestro Shifu, y de la creadora de contenido Dassana Zendejas, quien se dedica a la producción digital y a servicios de estética relacionados con pestañas y cejas.

Samadhi Zendejas es conocida por su papel en la telenovela "Atrévete a soñar".

De forma paralela a su carrera en televisión, mantiene actividad constante en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su trabajo y su vida diaria, lo que ha ampliado su alcance entre usuarios jóvenes.

