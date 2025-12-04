Superluna Fría 2025: ¿a qué hora ver la última Luna llena del año HOY, 4 de diciembre?

Más Información

Este 4 de diciembre, la que nos regala el cielo nocturno podrá verse en su máximo esplendor, cerrando con ella uno de los últimos eventos astronómicos del año.

El nombre de esta luna se le dio debido a la coincidencia con la llegada del invierno y las bajas temperaturas que se presentan durante esta época del año; debido a esto, la tribu Mohawk (cultura nativa de Norteamérica) la llamó Luna Fría.

Si quieres tener una experiencia más gratificante, puedes realizar un plan de camping y fogata con tus amigos y familiares visitando algunos lugares turísticos alejados de la ciudad.

¿A qué hora ver la última Luna llena del año HOY, 4 de diciembre?

De acuerdo con el portal web astronómico Star Walk, este satélite alcanzará su ciclo máximo este 4 de diciembre a las 5:14 hora centro de México, momentos antes de entrar al atardecer, por lo que podrás contemplarlo por más tiempo.

Esta permanecerá durante toda la noche y madrugada con un 7.9% más grande de lo normal y un 15% más brillante. Sin embargo, si por alguna razón te perdiste este espectáculo lunar, aún podrás disfrutarlo el 5 de diciembre con menos esplendor, pero igual de impresionante.

¿Cómo fotografiar la Superluna Fría 2025?

Si has decidido salir a disfrutar de esta impresionante fase lunar que nos regala el mes de diciembre, es importante mencionar que te mantengas abrigado y cómodo para contemplarla, y si quieres llevarte un recuerdo de esta Superluna Fría puedes fotografiarla con algunos de estos consejos prácticos.

De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), menciona algunas recomendaciones para que fotografíes la Luna adecuadamente.

  • Ajusta los balances de blancos de su cámara para la luz del día y luego pruebe una velocidad de obturación rápida con una apertura pequeña.
  • Lleva contigo un trípode para darle estabilidad a tu celular o cámara.
  • Enfoca la luna y disminuye la exposición.
  • Introduce un ISO bajo entre 100 y 400.
  • Establece una apertura media (f/8).
  • También establece una velocidad de obturación de 1/125 segundos.
  • Activa el temporizador para que cuando hagas tu foto no salga borrosa.

