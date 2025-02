Sismo en CDMX sorprende a conductores de ADN 40 en vivo; así se captó el momento

Este viernes 28 de febrero, se registró un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Iguala, Guerrero, según lo reportado por el Servicio Sismológico Nacional.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 12 km al SURESTE de IGUALA, GRO 28/02/25 13:39:28 Lat 18.24 Lon -99.49 Pf 52 km pic.twitter.com/fQrhdhjmXS — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 28, 2025

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:39:40 horas, pero no fue necesario activar la alerta sísmica en la Ciudad de México, según informó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. La ciudad no recibió la notificación a través de los altavoces, dado que la magnitud y características del sismo no cumplían con los parámetros establecidos para tal medida de emergencia.

⚠ De acuerdo con la información emitida por @SASMEX; el sismo detectado el 28-feb-25 a las 13:39:40 hrs NO AMERITÓ la activación de la #AlertaSísmica a través del sistema de altavoces de la #CDMX.

Nos mantenemos pendientes ante cualquier emergencia a través del #911CDMX o por… https://t.co/0iANgx6MQ2 — C5 CDMX (@C5_CDMX) February 28, 2025

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, a través de sus redes sociales, mencionó que el sismo fue perceptible en varias partes de la entidad, y por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero activó los protocolos correspondientes para asegurar la seguridad de la población.

Sismo en CDMX sorprende a conductores de ADN 40 en vivo

Aunque en la Ciudad de México no se activó la alerta sísmica, el temblor fue percibido en algunas zonas, sorprendiendo a los habitantes, incluidos los reporteros de ADN 40.

Durante la transmisión en vivo del noticiero, los periodistas experimentaron el movimiento en pleno en vivo.

En un video que rápidamente circuló por redes sociales, se puede escuchar a uno de los reporteros decir: "Muchísima precaución, se está registrando un sismo en estos momentos", mientras los camarógrafos captaban el instante de incertidumbre en que se daba el aviso.

Así se sintió en el foro de adn40 el #sismo que fue perceptible en la #CDMX 🔴 @SASMEX informó que este movimiento no ameritó la activación de la #AlertaSísmica



¡Mantén la calma! ⚠️ pic.twitter.com/2Ae4r6XsS2 — adn40 (@adn40) February 28, 2025

Ante la situación, los conductores del programa de ADN 40 hicieron un llamado a la calma y recomendaron a la audiencia mantenerse tranquilos y buscar un lugar seguro.

"Si usted está en casa o en la oficina, se recomienda colocar el cuerpo en una posición de 'punto T' y resguardarse bajo una estructura sólida, como una trabe de resistencia", añadió.

Posteriormente, el reportero Gabriel Hernández explicó que el sismo había cesado, y proporcionó información sobre el lugar exacto donde ocurrió el movimiento sísmico, detallando que el epicentro se encontraba en Iguala, Guerrero.

"Con calma, todo está bien. Van a estar ustedes bien informados aquí en ADN", dijo.

Con información de Ariana Paredes

