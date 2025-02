Callo de Hacha se disculpa con David Páramo tras reto de pelea de box; “no sabía del accidente cerebrovascular”

Jorge Roberto Avilés, mejor conocido en las redes sociales como "Callo de Hacha", generó un notable revuelo luego de un desafío público al periodista Mauricio David Páramo Chávez.

A través de una publicación en su cuenta de X, Avilés escribió:"Reto PÚBLICAMENTE a @DavidPramo2 a una pelea de box, (con careta y guantes para que no lo vaya a mandar a otra dimensión), ¿creen que el cobarde acepte?".

Reto PÚBLICAMENTE a @DavidPramo2 a una pelea de box, (con careta y guantes para que no lo vaya a mandar a otra dimensión), ¿creen que el cobarde acepte? — Callo de Hacha (@callodehacha) February 26, 2025

La respuesta no tardó en llegar. Mauricio Páramo, conocido columnista financiero, respondió de manera sarcástica, refiriéndose a la diferencia de peso entre ambos, señalando que el influencer pesaba 65 kilos y que su madre le había enseñado a no golpear a los débiles.

Callo de Hacha se disculpa con David Páramo tras reto de pelea de box.Foto: captura de pantalla

Este comentario alimentó aún más la polémica, avivando la ira de Jorge, quien respondió rápidamente en la misma publicación. En su mensaje, hizo alusión a que Páramo temía ser humillado en público, lo que según él explicaba su negativa a aceptar el reto.

Callo de Hacha se disculpa con David Páramo tras reto de pelea de box.Foto: captura de pantalla

El ambiente de tensión creció aún más cuando, en una publicación posterior, Avilés preguntó a sus seguidores a quién apoyarían en caso de una pelea entre ambos. Asimismo, acompañó la publicación con una foto en la que aparecían ambos, etiquetando a Páramo y utilizando apodos de carácter burlesco para referirse a él. "¿A quién le apostarían ustedes? En una esquina está Callo 'piel divina' de Hacha y en la otra David 'el ubres de vaca' Páramo @DavidPramo2", mencionó.

Callo de Hacha se disculpa con David Páramo tras reto de pelea de box.Foto: captura de pantalla

Callo de Hacha se disculpa con David Páramo tras reto de pelea de box

Tras esto, las reacciones de los usuarios fueron mixtas. Mientras algunos apoyaron a Callo de Hacha, hubo quienes cuestionaron su actitud, recordando un incidente en la vida de Mauricio Páramo. El periodista había sufrido un accidente cerebrovascular que lo mantuvo en terapia intensiva en el Hospital ABC de Santa Fe, un hecho que muchos seguidores consideraron pertinente al momento de juzgar la actitud de Avilés.

Que valiente eres pinche chundo, retar a un hombre que tuvo un accidente cerebrovascular, tú sigue con lo tuyo, que es mamar escroto. — Marietto (@MariettoPonce) February 26, 2025

Consciente de las críticas, el creador de contenido ofreció una disculpa pública a Páramo, aclarando que no estaba al tanto del accidente y retractándose del desafío.

Ofrezco una disculpa, no sabía del accidente cerebrovascular que sufrió @DavidPramo2 (aunque eso explicaría mucho). Me retracto del reto público que le hice y ahora entiendo a David. Mucho respeto a quienes padecen de sus facultades mentales. Abrazo a todos! https://t.co/N7pntfpwKz — Callo de Hacha (@callodehacha) February 26, 2025

No obstante, la respuesta del comunicador no fue la esperada. El periodista respondió con sarcasmo, afirmando: "Ahora me entero". Eres tan pendej* que hasta me preguntabas cómo estaba y me decías amigo. Eres una loca".

Callo de Hacha se disculpa con David Páramo tras reto de pelea de box.Foto: captura de pantalla

A pesar de la disculpa inicial, la disputa no se dio por terminada. En una nueva publicación, Jorge Roberto Avilés expresó que, al enterarse de la situación de Páramo, ahora encontraba los tuits de este último desde una perspectiva diferente y los consideraba incluso graciosos. Ante esto, reiteró su disculpa, dejando claro que su intención nunca fue ofender en un tema tan sensible.

Oigan, ahora que me entero de lo de David ya hasta me resultan graciosos sus tuits. Los leo desde otro ángulo. Gracias por educarme al respecto. Y de nuevo una disculpa para @DavidPramo2. Abrazo y adelante amigo! — Callo de Hacha (@callodehacha) February 26, 2025

