SAT 2026: ¿hasta qué día puedo aplicar al Programa de Regularización Fiscal?; conoce la fecha límite

Durante el Ejercicio Fiscal correspondiente al 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el Programa de Regularización Fiscal, una iniciativa en beneficio de los contribuyentes donde pueden obtener una disminución hasta del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

El programa va dirigido a los contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 (o anteriores) no excedan de 300 millones de pesos, y que cuentan con adeudos fiscales susceptibles a regularizarse.

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Servicio de Administración Tributaria (SAT). Foto: Archivo

¿Quiénes pueden solicitar la disminución en multas y recargos?

De acuerdo con la autoridad tributaria, el Programa de Regularización Fiscal aplica para los contribuyentes que presenten los siguientes adeudos:

Recargos y gastos de ejecución de contribuciones propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias.

Impuestas por i nfracciones fiscales , aduaneras y de comercio exterior.

, aduaneras y de comercio exterior. Derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

distintas a las de pago. Con agravantes.

Cabe mencionar que, según lo estipulado por el organismo, el pago deberá realizarse en una sola exhibición o en parcialidades, conforme a la normatividad aplicable.

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Declaración anual SAT. Foto: Pixabay

¿Hasta qué día puedo aplicar al Programa de Regularización Fiscal?

De acuerdo con el organismo, los mexicanos podrán aplicar al programa hasta el 31 de octubre de 2026, para acceder al descuento sobre sus adeudos fiscales, incluidos los autodeterminados por el contribuyente, siempre que dichos adeudos se encuentren controlados por el SAT.

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