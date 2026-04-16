Más Información

SAT 2026: ¿hasta qué día puedo aplicar al Programa de Regularización Fiscal?; conoce la fecha límite

SAT 2026: ¿hasta qué día puedo aplicar al Programa de Regularización Fiscal?; conoce la fecha límite

“Flores El Patrón” sorprende a elenco de “Malcolm el de en medio” con un ramo; así fue el peculiar momento

“Flores El Patrón” sorprende a elenco de “Malcolm el de en medio” con un ramo; así fue el peculiar momento

¡Laufey llega a Fortnite Festival!; así luce la colaboración de la cantante y su skin

¡Laufey llega a Fortnite Festival!; así luce la colaboración de la cantante y su skin

Escorpión Dorado vive tenso momento con elenco de “Malcolm el de en medio”; lanza comentario sobre orientación sexual y recibe críticas en redes

Escorpión Dorado vive tenso momento con elenco de “Malcolm el de en medio”; lanza comentario sobre orientación sexual y recibe críticas en redes

¿Ya recibiste tu tarjeta Mujeres con Bienestar Edomex?; así puedes activarla y consultar tu pago

¿Ya recibiste tu tarjeta Mujeres con Bienestar Edomex?; así puedes activarla y consultar tu pago

Durante el Ejercicio Fiscal correspondiente al 2025, el Servicio de Administración Tributaria () lanzó el , una iniciativa en beneficio de los contribuyentes donde pueden obtener una disminución hasta del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

El programa va dirigido a los contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 (o anteriores) no excedan de 300 millones de pesos, y que cuentan con adeudos fiscales susceptibles a regularizarse.

Leer también:

Servicio de Administración Tributaria (SAT). Foto: Archivo
Servicio de Administración Tributaria (SAT). Foto: Archivo

¿Quiénes pueden solicitar la disminución en multas y recargos?

De acuerdo con la autoridad tributaria, el Programa de Regularización Fiscal aplica para los contribuyentes que presenten los siguientes adeudos:

Recargos y gastos de ejecución de contribuciones propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias.

  • Impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.
  • Derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.
  • Con agravantes.

Cabe mencionar que, según lo estipulado por el organismo, el pago deberá realizarse en una sola exhibición o en parcialidades, conforme a la normatividad aplicable.

Leer también:

Declaración anual SAT. Foto: Pixabay
Declaración anual SAT. Foto: Pixabay

¿Hasta qué día puedo aplicar al Programa de Regularización Fiscal?

De acuerdo con el organismo, los mexicanos podrán aplicar al programa hasta el 31 de octubre de 2026, para acceder al descuento sobre sus adeudos fiscales, incluidos los autodeterminados por el contribuyente, siempre que dichos adeudos se encuentren controlados por el SAT.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]