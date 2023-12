Salinas Pliego regalará iPhone 15 Pro Max a empleado viral de Elektra y le manda un emotivo mensaje

El pasado 27 de diciembre, el empresario Ricardo Salinas Pliego pidió ayuda para localizar a un joven empleado de Elektra que se volvió viral en TikTok, luego de subir un video donde mencionó que pronto iba a ser la posada de su trabajo, pero que en ésta no iban a incluir en la rifa ningún tipo de aparato electrónico, por lo que mandó un mensaje al dueño de la empresa.

En dicho mensaje, el trabajador mandó un mensaje al magnate para que ayudara a poner algún artículo para la rifar.

“Amigas, mañana es la posada de mi trabajo y ninguna pantalla nos quieren rifar o alguna moto, nada para sus trabajadoras estrellas. Tío Richie, ¿qué está pasando, papi? avientate algo. De perdida un teléfono, un iPhone 15 Pro Max para esta mujerzuela”, expresó el joven.

Lee también Unidad de Rescate pide ayuda a Salinas Pliego para poder seguir salvando animales en Puebla

Por su parte, luego de que la grabación fuera difundida en la plataforma X, el dueño de TV Azteca respondió a los llamados de usuarios: "Va pues... ayudenme a encontrarlo y vemos sus números de ventas, si se lo merece le entrego un iPhone 15 Pro Max".

No obstante, el magnate le pidió pruebas al empleado para evitar caer en alguna estafa; por ello, logró comprobar que era la misma persona del video.

Salinas Pliego regalará iPhone 15 Pro Max a empleado viral de Elektra

Finalmente, luego de mostrar las pruebas, el fundador de Grupo Salinas dio a conocer que mandará el dispositivo al joven, no sin antes darle un consejo: “Cuando le pida algo a la vida con tantas ganas que se lo conceda (a través de mi o de alguien más) pídalo con detalles, color, capacidad, lugar de entrega, día, etc”, se lee en la publicación.

Lee también ¿Pasteles de Costco en Elektra? Salinas Pliego lanza sugerencia que ilusiona a usuarios

“Estoy convencido de qué todas las personas trabajadoras, en algún momento de su vida tienen la posibilidad de cambiar su destino, pero la mayoría pide cosas que no le van a ayudar mucho, piden deseos banales e incompletos, o peor aún no saben qué pedir y no piden nada”, añadió.

Aunado a ello, invitó al empleado a visitar las instalaciones de TV Azteca para poder saludarlo. “Me va a dar mucho gusto saludarlo un día que se dé la vuelta por @Azteca , y a la otra que tenga la atención del 3er hombre más rico del país 😎, pida cosas que valgan la pena y lo ayuden a ganar más dinero y a cumplir sus sueños… Feliz año nuevo y gracias por colaborar en el mejor banco de México @BancoAzteca y por promocionar los productos de la mejor empresa de retail @ElektraMx”.

Foto: X

También te interesará:

Incendio consume Airbnb donde se encontraba Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica en Brasil: VIDEO

Hijos únicos: qué dice la ciencia realmente sobre el impacto en los niños de no tener hermanos

Conoce el significado de tener en tu casa una planta rosario

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr