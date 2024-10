Salinas Pliego bromea con Gustavo Macalpin tras chiste sobre Ventaneando; "sígale y lo despido en vivo"

Luego de que el conductor Gustavo Macalpin visitara TV Azteca, apareciendo en un video con Jorge Garralda y en el programa "Ventaneando", el empresario Ricardo Salinas Pliego bromeó con lo acontecido el pasado 8 de octubre, cuando fue despedido el mexicalense en vivo.

Por medio de la plataforma X, el conductor de “A quien corresponda”, Jorge Garralda, presumió un video junto al presentador de Mexicali, dejando ver que se encontraba en TV Azteca.

“Es al primero que veo que corren al aire, ojalá no se les haga una moda pronto […] ¿Qué haces en Azteca?”, dijo Garralda.

Por lo anterior, Malcapin expresó: “Pues […] sin comentarios”.

En tanto, Jorge Garralda aseguró que “tu contrato ya vale una lana. Hasta la presidenta (Claudia Sheinbaum) dio órdenes que le regresaran su programa”.

“Presidenta gracias, pero no gracias”, dijo Gustavo.

A @GustavoMacalpin lo despidieron #EnVivo mientras conducía su programa. Le agradece el detalle a la presidenta Claudia Sheinbaum porque pidió que le devolvieran en trabajo y él dijo: ¡GRACIAS PERO NO!



¡Tiene razón! No volver nunca a dónde lo trataron TAN GACHO y la respuesta… pic.twitter.com/yHwN055nFA — JORGE GARRALDA (@jorgegarralda) October 11, 2024

Salinas Pliego bromea con Gustavo Macalpin tras asistir a Ventaneando

En tanto, durante su visita a la televisora del Ajusco, Macalpin publicó una imagen en el set de “Ventaneando”.

“Pensé que me iban a ofrecer un noticiero…pero el tío Richie me ofreció un lugar en Ventaneando @RicardoBSalinas”, dijo el conductor.

Ante ello, el dueño de Elektra no dudó en bromear al respecto. ”Sígale y lo despido en vivo!!! Ahh no verdad, eso ya no lo asusta”.

Sígale y lo despido en vivo!!!



Ahh no verdad, eso ya no lo asusta 😂😂😂 https://t.co/ZPqNzE0hsd — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 11, 2024

Así despidieron a Gustavo Macalpin en vivo de canal 66

A través de la misma red social, la usuaria @BereniceDiazG publicó el interesante clip, donde se observa al conductor dar la bienvenida al director del canal, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, durante la transmisión de "Ciudadano 2.0", sin imaginar la noticia que recibiría.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo. Este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario […] Te agradezco lo que has hecho, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”, expresó el director del canal.

Por lo anterior, el conductor se notó sorprendido y consternado por la noticia; no obstante, logró despedirse del director sin perder los estribos.

“Muchísimas gracias y a la orden”, dijo Macalpin.

“Pues ahí lo tienen, una manera bastante extraña de que se informara, pero yo muy atento con ustedes por la oportunidad que he tenido”, concluyó.

#Mexicali

Despinden en vivo al conductor Gustavo Macalpin del canal 66.



Durante su programa 'Ciudadano 2.0' había hablado mal del esposo de la Gobernadora Marina del Pilar y de pronto apareció el Director general del canal para notificarle su despido. pic.twitter.com/XRSUjpNaKM — Berenice (@BereniceDiazG) October 8, 2024

Claudia Sheinbaum pide regresar programa a Gustavo Macalpin

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó el pasado 9 de octubre que se restituyera a Gustavo Macalpin, conductor de noticias del canal 66 de Mexicali, Baja California, quien fue despedido de manera abrupta durante una transmisión en vivo.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal afirmó que no le parecía “correcto” que la razón de su despido fuera, supuestamente, por haber criticado a la gobernadora.

“Pues que le regresen su programa, ¿no? Le pregunté a Marina que estuvo hoy en la mañana, me dijo que no obviamente `no estoy de acuerdo´. Evidentemente, pues es una decisión del director creo que es Canal 66 de Baja California, pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, no es correcto desde mi punto de vista”, dijo.

Director General del Canal 66 responde a críticas por despido

Ante esta situación, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, director general del Canal 66 de Mexicali, explicó que, aunque reconoció que podría haber manejado la situación de otra manera, decidió acudir al programa Ciudadano 2.0 para agradecer públicamente a Gustavo Macalpin por sus seis años de trabajo.

El director de la televisora detalló que, en los últimos meses, el conductor dejó de responder sus llamadas y abandonó la "sinergia natural" que requiere un equipo de trabajo. “Él realmente concluyó su proyecto de cinco días, luego lo redujimos a cuatro, y después se fue a redes sociales pidiendo solo un día de trabajo en Canal 66", afirmó.

Cabada Alvídrez admitió que pudo haber gestionado el despido en privado, pero optó por expresar públicamente su gratitud por el trabajo de Macalpin durante seis años y medio. "Simplemente la teleaudiencia se redujo y no obtuvimos la rentabilidad esperada en ese horario tan favorable. Se cerró un ciclo, y naturalmente, buscamos nuevos proyectos para nuestra programación", concluyó.

