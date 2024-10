¿Gustavo Macalpin a TV Azteca? Jorge Garralda deja ver posible fichaje; "tu contrato ya vale una lana"

El presentador Gustavo Macalpin ha captado la atención en días recientes, tras la difusión de un video el 8 de octubre, en el que se le ve siendo despedido en medio de su programa.

A través de la plataforma X, la usuaria @BereniceDiazG publicó el interesante clip, donde se observa al conductor dar la bienvenida al director del canal, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, durante la transmisión de "Ciudadano 2.0", sin imaginar la noticia que recibiría.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo. Este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario […] Te agradezco lo que has hecho, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”, expresó el director del canal.

Por lo anterior, el conductor se notó sorprendido y consternado por la noticia; no obstante, logró despedirse del director sin perder los estribos.

“Muchísimas gracias y a la orden”, dijo Macalpin.

“Pues ahí lo tienen, una manera bastante extraña de que se informara, pero yo muy atento con ustedes por la oportunidad que he tenido”, concluyó.

Jorge Garralda deja ver posible fichaje de Gustavo Malcapin a TV Azteca

Por medio de la misma red social, el conductor de “A quien corresponda”, Jorge Garralda, presumió un video junto al presentador de Mexicali, dejando ver que se encontraba en TV Azteca.

“Es al primero que veo que corren al aire, ojalá no se les haga una moda pronto […] ¿Qué haces en Azteca?”, dijo Garralda.

Por lo anterior, Malcapin expresó: “Pues […] sin comentarios”.

En tanto, Jorge Garralda aseguró que “tu contrato ya vale una lana. Hasta la presidenta (Claudia Sheinbaum) dio órdenes que le regresaran su programa”.

“Presidenta gracias, pero no gracias”, dijo Gustavo.

A @GustavoMacalpin lo despidieron #EnVivo mientras conducía su programa. Le agradece el detalle a la presidenta Claudia Sheinbaum porque pidió que le devolvieran en trabajo y él dijo: ¡GRACIAS PERO NO!



¡Tiene razón! No volver nunca a dónde lo trataron TAN GACHO y la respuesta… pic.twitter.com/yHwN055nFA — JORGE GARRALDA (@jorgegarralda) October 11, 2024

