Gustavo Malcapin: ¿Quién es el conductor que fue despedido en vivo de canal 66 de Mexicali?

El conductor Gustavo Macalpin ha sido tendencia en los últimos días, luego de que el pasado 8 de octubre circulara una video donde se aprecia al comunicador siendo despedido en pleno programa.

Por medio de la plataforma X, la usuaria @BereniceDiazG compartió el curioso video donde se aprecia al conductor darle la bienvenida al director del canal, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, durante el programa "Ciudadano 2.0", sin pensar en la noticia que le iba a dar.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo. Este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario […] Te agradezco lo que has hecho, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”, expresó el director del canal.

Por lo anterior, el conductor se notó sorprendido y consternado por la noticia; no obstante, logró despedirse del director sin perder los estribos.

“Muchísimas gracias y a la orden”, dijo Macalpin.

“Pues ahí lo tienen, una manera bastante extraña de que se informara, pero yo muy atento con ustedes por la oportunidad que he tenido”, concluyó.

#Mexicali

Despinden en vivo al conductor Gustavo Macalpin del canal 66.



Durante su programa 'Ciudadano 2.0' había hablado mal del esposo de la Gobernadora Marina del Pilar y de pronto apareció el Director general del canal para notificarle su despido. pic.twitter.com/XRSUjpNaKM — Berenice (@BereniceDiazG) October 8, 2024

¿Quién es Gustavo Malcapin?

Gustavo Malcapin nació en Mexicali el 1 de abril de 1987. Se formó en Derecho en la Universidad CETYS de su ciudad, pero su pasión por el periodismo lo llevó a especializarse en análisis político y medios de comunicación. Complementó su formación con diplomados en The George Washington University y el Tecnológico de Monterrey.

Desarrolló su carrera como conductor en programas como La Hora 25 y Notivisa 2PM, transmitidos por Televisa Mexicali.

También fue columnista en La Crónica de Baja California, destacándose como una figura relevante en el panorama informativo local gracias a su habilidad para el análisis.

Claudia Sheinbaum pide regresar programa a Gustavo Macalpin

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó el pasado 9 de octubre que se restituyera a Gustavo Macalpin, conductor de noticias del canal 66 de Mexicali, Baja California, quien fue despedido de manera abrupta durante una transmisión en vivo.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal afirmó que no le parecía “correcto” que la razón de su despido fuera, supuestamente, por haber criticado a la gobernadora.

“Pues que le regresen su programa, ¿no? Le pregunté a Marina que estuvo hoy en la mañana, me dijo que no obviamente `no estoy de acuerdo´. Evidentemente, pues es una decisión del director creo que es Canal 66 de Baja California, pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, no es correcto desde mi punto de vista”, dijo.

Director General del Canal 66 responde a críticas por despido

Ante esta situación, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, director general del Canal 66 de Mexicali, explicó que, aunque reconoció que podría haber manejado la situación de otra manera, decidió acudir al programa Ciudadano 2.0 para agradecer públicamente a Gustavo Macalpin por sus seis años de trabajo.

El director de la televisora detalló que, en los últimos meses, el conductor dejó de responder sus llamadas y abandonó la "sinergia natural" que requiere un equipo de trabajo. “Él realmente concluyó su proyecto de cinco días, luego lo redujimos a cuatro, y después se fue a redes sociales pidiendo solo un día de trabajo en Canal 66", afirmó.

Cabada Alvídrez admitió que pudo haber gestionado el despido en privado, pero optó por expresar públicamente su gratitud por el trabajo de Macalpin durante seis años y medio. "Simplemente la teleaudiencia se redujo y no obtuvimos la rentabilidad esperada en ese horario tan favorable. Se cerró un ciclo, y naturalmente, buscamos nuevos proyectos para nuestra programación", concluyó.

