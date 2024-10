VIDEO: Despiden a conductor de noticias de canal 66 de Mexicali en vivo; él da su versión

Gustavo Macalpin, conductor de noticias del canal 66 de Mexicali, se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que fuera despedido en pleno programa en vivo por el Director General del canal, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez.

Por medio de la plataforma X, la usuaria @BereniceDiazG compartió el curioso video donde se aprecia al conductor darle la bienvenida al director durante el programa "Ciudadano 2.0", sin pensar en la noticia que le iba a dar.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo. Este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario […] Te agradezco lo que has hecho, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”, expresó el director del canal.

Así reaccionó el conductor de noticias tras ser despedido en vivo

Por lo anterior, el conductor se notó sorprendido y consternado por la noticia; no obstante, logró despedirse del director sin perder los estribos.

“Muchísimas gracias y a la orden”, dijo Macalpin.

“Pues ahí lo tienen, una manera bastante extraña de que se informara, pero yo muy atento con ustedes por la oportunidad que he tenido”, concluyó.

#Mexicali

Despinden en vivo al conductor Gustavo Macalpin del canal 66.



Durante su programa 'Ciudadano 2.0' había hablado mal del esposo de la Gobernadora Marina del Pilar y de pronto apareció el Director general del canal para notificarle su despido. pic.twitter.com/XRSUjpNaKM — Berenice (@BereniceDiazG) October 8, 2024

Hasta el momento, el video cuenta con 1.4 millones de reproducciones y más de 18 mil "likes".

Gustavo Macalpin desmiente que despido haya sido por criticar a esposo de gobernadora

Horas más tarde, Gustavo Macalpin dio a conocer su versión de los hechos, donde aseguró que el despido se debió por cosas que el dueño ya traía "desde hace tiempo" y no por criticar al esposo de la gobernadora Marina del Pilar.

"Algunos dicen que porque en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California. Yo dudo mucho que haya sido por algo de ayer. No creo que haya sido un tema de impulso".

"Yo creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía desde hace tiempo", agregó.

