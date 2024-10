Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que se le regrese su programa al conductor de noticias del canal 66 de Mexicali, Baja California; Gustavo Macalpin le pidió que condenara este hecho: “el problema no es el despido, el problema es la forma”, le dijo.

“Doctora, lo pasado pisado. Después de que todo el mundo viera la clase de persona que es el dueño de esa televisora, ¿qué me regresen el programa?, gracias, no gracias”, dijo Gustavo Macalpin a través de un video publicado en redes sociales.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 9 de octubre, Sheinbaum Pardo consideró que no fue correcto el despido del comunicador y reveló que platicó del tema con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Lee también VIDEO: Despiden a conductor de noticias de canal 66 de Mexicali en vivo; él da su versión

“Pues que le regresen su programa, ¿no? Le pregunté a Marina (del Pilar) que estuvo hoy en la mañana, me dijo que no obviamente ‘no estoy de acuerdo’. Evidentemente, pues es una decisión del director creo que es Canal 66 de Baja California, pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, no es correcto desde mi punto de vista”, reveló la mandataria.

Ante esto, el conductor expresó que la presidenta de México dijo que el despido es cuestión del dueño de ese canal: “Presidenta, es que el problema no es el despido, de cualquier chamba te pueden correr conforme a lo legal y no pasa nada. El problema, Presidenta, es la forma, el problema es que fue un acto de violencia”.

Asimismo, apuntó que el problema es que el dueño del medio buscaba intimidar, humillar, amedrentar a un comunicador: “Por eso yo, atentamente le pido a la Presidenta de México, pero sobre todo, a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar que condenen este acto de violencia. Le pido, le repito a Marina del Pilar que condene lo que hizo Luis Arnoldo Cabada Albídrez”, anunció esta tarde.

¿Qué me dijo Claudia Sheinbaum? pic.twitter.com/LAoCsA1aWf — Gustavo Macalpin (@GustavoMacalpin) October 9, 2024

Lee también "Que le regresen su programa"; Sheinbaum reacciona a despido en vivo de conductor de canal 66 de Mexicali

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/bmc