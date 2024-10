Gustavo Macalpin asegura tener ofertas de trabajo: "no hay mal que por bien no venga"

Tras viralizarse el incómodo momento en que el conductor, Gustavo Macalpin, fue despedido mientras transmitía en vivo su noticiero, por el director del canal de televisión; millones de internautas compartieron lo sucedido en redes sociales.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo. Este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario […] Te agradezco lo que has hecho, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”, expresó Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, director del canal 66 durante la transmisión del programa “Ciudadano 2.0”.

Al causar tanta indignación por la forma en que fue notificado, el nombre del conductor se volvió tendencia en distintas plataformas digitales, donde salieron a la luz distintas versiones sobre la causa de su despido. Una de ellas señalando una crítica realizada el día anterior, hacia el esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; a lo que Macalpin, salió rápidamente para aclarar que la crítica política siempre fue parte de su programa y siempre había sido muy dedicado en su labor.

#Mexicali

Despinden en vivo al conductor Gustavo Macalpin del canal 66.



Durante su programa 'Ciudadano 2.0' había hablado mal del esposo de la Gobernadora Marina del Pilar y de pronto apareció el Director general del canal para notificarle su despido. pic.twitter.com/XRSUjpNaKM — Berenice (@BereniceDiazG) October 8, 2024

Gustavo Malcapin asegura tener ofertas de trabajo

Después de perder de un momento a otro su trabajo y experimentar durante algunas horas un futuro laboral incierto, Macalpin reapareció en redes sociales, para dar una actualización a sus más de 400 mil seguidores en TikTok sobre su futuro.

En un clip, el comunicador compartió los detalles sobre cómo fue que vivió los primeros momentos tras ser despedido del canal, mencionando una frase que le dijo su madre; “no hay mal que por bien no venga”, confesando que al principio no creyó que fuera así.

“Pensé era la típica frase que dices para que alguien no se sienta mal y luego nos es cierto… tres doritos después, estoy en el Aeropuerto de la Ciudad de México y voy a venir varias veces a la capital del país porque ya hay varias ofertas de trabajo”, dijo el conductor originario de Mexicali.

No hay mal que por bien no venga. pic.twitter.com/C45LlH4Kv5 — Gustavo Macalpin (@GustavoMacalpin) October 10, 2024

Los comentarios de apoyo, no se hicieron esperar en la red y los usuarios reconocieron que su despido público en lugar de humillarlo, le dio un fuerte empujón a su carrera:

La humillación más grande se convertirá en la bendición más grande... mucho éxito y muchos triunfo.

Lo mejor que le pudo haber pasado a tu carrera fue haber sido censurado en TV pública.

A romperla, mi Jimmy Neutrón. Ni nos conocemos y me caes bien. Te deseo éxito.

Lo mejor que te pudo suceder fue ese despido. Saliste por una ventana chica y ahora entrarás por la puerta grande.

Éxito Macalpin, ahora si agradecerle al "verdugo", te va ir muy bien.

Felicidades!! Nunca pierdas la fe !! Esperamos verte pronto en televisión





Abdiel Sepúlveda

