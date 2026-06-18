El intercambio de objetos de colección en plataformas digitales representa una actividad cotidiana para miles de personas (sin embargo, este tipo de encuentros ciudadanos también expone a los usuarios a dinámicas de vulnerabilidad).

El caso de Adolfo Plata, un joven coleccionista citado el pasado domingo 14 de junio alrededor del mediodía en la Plaza Vital de Querétaro para concretar la venta de tarjetas de Pokémon, ilustra un escenario que mantiene en alerta a la comunidad digital tras terminar con su captura y traslado a otro estado de la República.

De acuerdo con el testimonio en video difundido por la hermana del afectado, la cita comercial resultó ser una aparente trampa. Elementos que se identificaron como agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron la detención en el lugar (perdiendo la familia el contacto con el joven durante un lapso de seis horas).

La localización del afectado se logró inicialmente a través de la herramienta digital de rastreo satelital integrada en su teléfono móvil, la cual ubicó el dispositivo en las instalaciones de la dependencia oficial.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

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Las inconsistencias señaladas por los familiares y el traslado a Saltillo

La narrativa de los familiares expone supuestas irregularidades en el debido proceso desde el momento del arresto. Al acudir a la sede de la institución judicial, el personal de vigilancia confirmó la presencia del detenido, pero negó el acceso y la entrega de información bajo el argumento de que, por ser día domingo, no se encontraban fiscales laborando en el sitio.

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Posteriormente, las autoridades trasladaron a Plata a la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde se le imputa el cargo de liderar una organización delictiva dedicada al robo de casas habitación. La defensa familiar sostiene la inocencia del joven y afirma poseer pruebas contundentes para demostrar que no se encontraba en el lugar de los hechos durante las fechas señaladas por la acusación:

Evidencias de geolocalización del dispositivo telefónico personal.

Testimonios de personas que avalan la estancia del joven en su entidad de residencia.

Registros de un viaje familiar previo hacia el estado de Texas, detallando que la única estancia en Saltillo fue con fines de descanso durante el trayecto de regreso.

A estas declaraciones se suma la denuncia pública sobre el estado físico de Adolfo Plata. La familia manifestó que, tras días de incomunicación, recibieron una llamada telefónica de pocos segundos donde el detenido aseguró que las autoridades carcelarias no le proporcionaron alimentos de manera regular, calificando el escenario de trato inhumano e injusto.

@leoplatadj 🚨 AYUDA, POR FAVOR 🚨 Mi hermano fue localizado por nuestra familia después de que fuera trasladado tras una cita en Querétaro. Actualmente enfrenta una investigación en otro estado que es Saltillo. El es una persona que esta casada y tiene un bebe recien nacido en casa, no entiendo como estas injusticias pueden seguir existiendo con toda la tecnologia que tiene el país. Nuestra familia sostiene que es inocente y cuenta con evidencia y testigos que respaldan su versión de los hechos. No pedimos privilegios. LE PEDIMOS AL GOBIERNO DE QUERETARO QUE PROTEJA A SU GENTE Y SE revisen todas las pruebas y que se garantice un proceso justo porque hasta ahora todo ha sido injusto y sin respetar la integridad humana. 💔 Mi familia está viviendo una pesadilla y necesitamos que este video llegue a las autoridades! Por favor comparte este video. JusticiaparaAdolfoPlata Justicia Queretaro Coahuila Mexico ♬ sonido original - Leonardo Plata 🎧 - Leonardo Plata 🎧

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Reacción social en plataformas digitales y debate sobre la seguridad jurídica

La difusión del material audiovisual generó una oleada de comentarios en las redes sociales, dividiendo las opiniones de los internautas pero consolidando una fuerte campaña de apoyo bajo la premisa de que esta situación representa un riesgo latente para cualquier ciudadano.

Diversos usuarios expresaron que la existencia de una coartada sólida y documentada debería facilitar la pronta liberación del joven, mientras que otros sectores debaten sobre la veracidad de los cargos basándose en las acusaciones formales de los órganos de justicia.

El desarrollo de este caso permanece bajo el escrutinio público a la espera de las resoluciones de los tribunales correspondientes.

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