¿Quién era Philip Westh?; la inquietante doble vida del vecino “modelo” que engañó a todos

La serie de tres episodios reconstruye la historia de Philip Westh, un hombre que durante años llevó una vida aparentemente normal en Dinamarca mientras era responsable de crímenes que conmocionaron al país, entre ellos el asesinato de la joven Emilie Meng y el secuestro de una niña de 13 años.

Foto: iStock

Un caso real que conmocionó a Dinamarca

El documental, dirigido por Christian Dyekjær, forma parte del género true crime, uno de los más populares dentro del catálogo de Netflix.

La producción se centra en Philip Westh, quien durante años fue percibido por su entorno como un vecino amable, un amigo confiable y un trabajador responsable.

Philip Westh, un hombre que durante años llevó una vida aparentemente normal en Dinamarca.

Sin embargo, detrás de esa imagen pública, las autoridades lo señalaron como responsable de varios delitos graves que generaron conmoción en Dinamarca. Entre ellos se encuentra el caso de Emilie Meng, una adolescente de 17 años que desapareció en 2016 después de bajar de un tren en la localidad de Korsør.

La traición de la confianza en el centro del relato

A diferencia de otros documentales policiales centrados en la investigación, 'Una amistad, un asesinato' pone el foco en el impacto que el caso tuvo en las personas más cercanas a Westh. El relato se construye a partir de los testimonios de tres de sus mejores amigos: Amanda, Nichlas y Kiri.

A través de mensajes de WhatsApp, grabaciones de voz y videos familiares, la producción muestra cómo el acusado mantenía una vida social activa mientras las autoridades buscaban a las víctimas. Las imágenes reflejan reuniones, viajes y celebraciones que transcurrían sin que su círculo íntimo sospechara de su doble vida.

Pensaban que era un vecino amable, un amigo confiable y un trabajador responsable. La serie plantea además una pregunta central sobre la confianza en las relaciones personales y el desconocimiento que puede existir incluso con personas cercanas.

Foto:Redes sociales.

La captura y el proceso judicial

La detención de Westh se produjo en 2023 durante la investigación por el secuestro de una niña de 13 años. Ese episodio permitió a los investigadores reunir pruebas y conectar el caso con delitos ocurridos en años anteriores.

Las autoridades lograron vincularlo mediante análisis de ADN y pericias tecnológicas con el asesinato de Emilie Meng y otros ataques violentos. Estas pruebas resultaron determinantes para el avance del proceso judicial.

El caso conmocionó a todo un país. Foto:istock

En junio de 2024, el Tribunal de Næstved lo condenó a cadena perpetua, la pena más severa contemplada por el sistema penal danés, tras declararlo culpable de asesinato, secuestro y delitos sexuales graves.

La sinopsis oficial de la serie

Netflix presenta el documental con la siguiente descripción: "Cuando una adolescente no regresa a casa tras una salida nocturna, se inicia una serie de crímenes que sacude comunidades y destruye a un grupo de amigos".

Tres documentales para quienes disfrutaron 'Una amistad, un asesinato'

El catálogo de Netflix incluye otras producciones del género true crime recomendadas para quienes se interesaron por esta historia.

Entre ellas se encuentra 'Secuestros: Elizabeth Smart' (2026), que relata el secuestro ocurrido en 2002 en Utah a través del testimonio de la propia víctima y material inédito.

Philip Westh, un hombre que durante años llevó una vida aparentemente normal en Dinamarca. Foto: Redes sociales

Otra opción es 'La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt' (2025), que examina el caso de la terapeuta estadounidense arrestada por maltrato infantil junto con la youtuber Ruby Franke.

También figura 'El monstruo de Florencia' (2025), una serie que revisa el caso de un asesino en serie responsable de la muerte de 16 parejas en zonas rurales de Florencia entre 1968 y 1985.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

La Nación (Argentina) / GDA.

aov