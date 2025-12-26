¿Quién era Epic Gamer Grandma, la abuela "gamer" que falleció a los 78 años?

La creadora de contenido escocesa conocida en la plataforma de TikTok como Epic Gamer Grandma, falleció el pasado domingo 21 de diciembre de 2025 a los 78 años, tras complicaciones de salud. De acuerdo con su familia, Agnes murió pacíficamente, en compañía de sus seres queridos y mientras sostenía la mano de una de sus hijas.

Por su parte, los nietos de Agnes compartieron un mensaje en Instagram, en el que agradecieron a los seguidores de su abuela por el cariño demostrado. "Gracias de corazón, por la amabilidad y el respeto que le han demostrado a mi abuela: en cada edición, cada editorial, cada homenaje, cada artículo y noticia", escribió.

Asimismo, compartieron su dicha al saber que su abuela estuvo rodeada de amor en vida, por personas en distintos rincones del mundo. Además, explicaron lo difícil que es asimilar su partida. "Vimos a la mujer más fuerte que conocemos perder lentamente la capacidad de hablar, y ahora que se ha ido, nos ahogamos en todas las cosas que nunca tuvimos la oportunidad de decirle", expresaron.

Epic Gamer Grandma: la abuelita que rompió estereotipos

Conocida en redes sociales como "Epic Gamer Grandma", Agnes era una popular creadora de contenido escocesa, que, gracias a su autenticidad, carisma y característico sentido del humor, se convirtió en todo un fenómeno viral de talla internacional dentro de la plataforma de TikTok, donde cuenta con más de 2.4 millones de seguidores.

Agnes se unió a redes en 2019, realizando transmisiones en vivo mientras jugaba y reseñaba videojuegos. Los títulos que más disfrutaba publicar eran Minecraft, Skyrom y Phasmophobia, rompiendo estereotipos y demostrando que la edad no es ningún impedimento para disfrutar de tus hobbies y probar nuevas cosas.

En ocasiones anteriores, Culsans, nieto de Agnes, compartió actualizaciones sobre el estado de salud de su abuela, donde reveló que, en octubre, Agnes habría sufrido un "derrame cerebral importante", derivado de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), por lo que tuvo que someterse a un "tratamiento severo" por una anomalía en sus pulmones.

Esta repentina hospitalización provocó que, tras 7 años compartiendo su pasión por los videojuegos, Agnes se alejara de sus cuentas en redes y dejara de publicar contenido en ellas. "Estamos completamente desconsolados, pero también increíblemente orgullosos", compartió en un comunicado la familia de la streamer.

