Snowland: la experiencia “con nieve” que causó polémica en Panamá tras denuncias de estafa por anuncio hecho con IA

El parque de nieve artificial “Snowland” en Panamá prometía ser uno de los sitios más emblemáticos del país. Sin embargo, lo que comenzó con un evento único y divertido, terminó en un conjunto de quejas y desilusiones, convirtiendo a este suceso en uno de los escándalos más comentados en redes sociales de este diciembre 2025.

Presentado a los asistentes como “el primer parque de nieve en la historia de Panamá”, el recinto ofrecía todo tipo de actividades recreativas y espacios de entretenimiento en su sitio oficial, entre ellos rampas de tubing, zonas heladas, patinaje en hielo y ski básico, acompañado de paisajes nevados.

Asimismo, el parque prometía un servicio de comida con barra exclusiva de chocolate caliente, algodón de azúcar, empanadas, donas y rollos; presentaciones temáticas en vivo con luces, música y mucha nieve; además de atracciones y spots de fotografías para todo el público, situándose en el debate público como una experiencia prometedora.

Lee también: El sorprendente detalle en “Mi pobre angelito” que casi nadie notó

Todos los promocionales del parque navideño fueron creados por inteligencia artificial. Foto: Instagram @snowlandpanama

De la expectativa a la desilusión: ¿qué pasó con Snowland?

En las semanas previas a Navidad, los panameños fueron atacados con diversos videos promocionales de un supuesto parque navideño nacional. La publicidad mostraba escenarios navideños brillantes: copos de nieve cayendo y vistiendo el piso de un prolijo color blanco, banderas colgadas, cabañas con snacks de temporada, además de un gran árbol en el centro.

El spot publicitario provocó que muchos usuarios se animaran a comprar boletos para asistir al parque, pagando entre 322 y mil 343 pesos mexicanos aproximadamente. Sin embargo, al llegar se toparon con un panorama completamente diferente: una oscura bodega con telas en las paredes, series de luces colgando del techo, sillas de plástico y sin nieve.

De acuerdo con medios locales, el descontento y las denuncias masivas de los clientes por estafa y uso de publicidad engañosa, provocaron que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) interviniera. A través de una visita presencial al recinto, se confirmó el uso de inteligencia artificial en los promocionales.

Lee también: ¿Qué es el Boxing Day y por qué algunos países lo consideran como la “segunda Navidad”?

"Panamá":

Por comentarios sobre Snowland Panamá promocionado con IA que resultó ser una farsa pic.twitter.com/iW3m2fUOBR — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 26, 2025

Tras la alerta emitida por la institución, el parque tomó la decisión de cancelar su experiencia de manera definitiva, priorizando la experiencia completa del público y el cumplimiento de lo prometido. Por su parte, a través de un comunicado oficial, los organizadores del evento explicaron que su objetivo siempre fue "ofrecer una experiencia real".

También afirmaron que durante la planeación del evento se hicieron "inversiones significativas y comprobables" para garantizar un producto de calidad, pero debido a "demoras ajenas a la organización" algunas experiencias no pudieron operar como se esperaba. Además, informaron que se realizarán los reembolsos correspondientes a cada cliente.

Finalmente, el suceso no pasó desapercibido para los usuarios en plataformas digitales, donde algunos tomaron el asunto con humor y aligeraron la tensión del momento con bromas graciosas, mientras que otros reavivaron el debate sobre el uso de la inteligencia artificial para campañas de publicidad y propaganda de marcas comerciales.

También te interesará:

Navidad 2025: ¿a qué hora cierran Costco, Walmart y Oxxo este 24 y 25 de diciembre?

¿Qué países no celebran la Navidad? Conoce la razón

CURP biométrica 2026: trámites clave donde será obligatoria en todo México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm