La actriz estadounidense Carla Jeffery, recordada por su participación en la franquicia de películas de Disney Channel, Zombies, falleció a los 33 años de edad.

La noticia se dio a conocer el pasado 1 de septiembre mediante un comunicado emitido en Instagram por su agencia de representación, Alexanders Talent Management, firmado por su agente Carla Alexander.

En la declaración oficial, la representante describió a Jeffery como una "mujer bella, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa podía iluminar cualquier habitación". Asimismo, el equipo de la agencia manifestó tener "el corazón roto al lamentar la pérdida de nuestra querida Carla Jeffer", con quien colaboraron durante más de dos décadas desde sus inicios en la infancia.

Foto: Captura de pantalla en Instagram.

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Hasta el momento, ni la familia ni sus representantes han hecho pública la causa de su fallecimiento.

Trayectoria en la pantalla y el emotivo homenaje de su entorno

Carla Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas. Su carrera actoral abarca participaciones en producciones de televisión y cine como iCarly (2009) Southland (2009), American Vandal (2017) y Chica XXL (2006). Sin embargo, uno de sus papeles de mayor notoriedad fue el de Bree, la animadora en Zombies (2018), personaje que reinterpretó en las secuelas lanzadas en 2020 y 2022 por la cadena juvenil Disney Channel. Previamente, la intérprete contó con un papel recurrente en la comedia Curb Your Enthusiasm (El show de Larry David), donde encarnó a uno de los integrantes de la familia Black.

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Ante la confirmación de la noticia, su hermano mellizo, Carlon Jeffery (quien también se desempeña como actor), compartió en sus redes sociales un video en la playa junto a ella y una captura de pantalla de un mensaje de texto previo donde le expresó su afecto: "Hola, hermana, llómame cuando recibas esto. ¡Solo te llamaba para saber cómo había estado tu día! Te quiero muchísimo, hermana (...) Solo quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Tu resiliencia, tu gracia, tu sonrisa contagiosa que ilumina cualquier lugar. Eres una luz que brilla con intensidad".

En sus perfiles digitales oficiales, la última publicación de la actriz corresponde a un carrusel fotográfico de una reunión vinculada a la postproducción de la entrega Zombies 4. De igual manera, en sus plataformas constan recuerdos fotográficos junto a otros integrantes del medio artístico, entre ellos el fallecido actor Cameron Boyce, quien perdió la vida en 2019 a la edad de 20 años.

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