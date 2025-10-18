¿Qué significa la presencia de lagartijas en tu hogar? Conoce los motivos de su visita

La aparición de lagartijas en tu hogar puede despertar algunas incógnitas, pues a pesar de que son animales inofensivos y un tanto torpes y escurridizas, su visita a los jardines puede albergar un significado oculto.

La llegada de las altas temperaturas, la humedad y la presencia de insectos atraen a un sin fin de especies a nuestro hogares, convirtiéndose en el hábitat temporal de insectos, reptiles pequeños y aves de hermosos y coloridos plumajes.

En muchas culturas, estos pequeños reptiles no solo son parte del ecosistema, sino que también cargan un fuerte significado simbólico que invitan a reflexionar sobre la carga de energía espiritual y el cierre de ciclo personales.

En diversas culturas, las lagartijas son un símbolo de fertilidad y abundancia. Foto: Canva

¿Cuál es el significado de las lagartijas en tu hogar?

De acuerdo con la revista Architectural Digest México, la presencia de estos reptiles no es una manifestación de las malas vibras como muchas personas pueden llegar a pensar. Su presencia es considerada como un mensaje de protección, renovación y equilibrio energético.

El Feng Shui, el antiguo sistema filosófico chino asegura que cada elemento que llega a tu hogar tiene una razón específica y responde a un flujo de energía presente en el entorno, incluso los insectos o animales que se acercan. En esta técnica asiática las lagartijas son símbolo de resiliencia, debido a su capacidad para adaptarse y sobrevivir en cualquier entorno.

Cuando una lagartija llega a tu hogar no es por azar, es una mensajera del equilibrio, una señal de que la energía de tu casa está en movimiento o a punto de transformarse o renovarse, adaptándose a nuevos desafíos. Estos seres no suelen permanecer en lugar con energía pesada, prefieren los espacios con luz, vida y frescura.

En el esoterismo, se cree que cuando una lagartija aparece de forma repetida en un mismo lugar, es un recordatorio de la importancia de soltar cargas innecesarias. Foto: Canva

Por su parte, en la cultura nativa americana a las lagartijas se les considera símbolos de protección, renovación y buena suerte. Su capacidad de regenerar su cola ante peligros las convierte en emblemas de resiliencia, adaptabilidad y transformación, valores apreciados en el mundo esotérico.

En la antigüedad, las lagartijas eran vistas como símbolos de protección y sabiduría. Para los egipcios, estos reptiles eran una representación del sol naciente, la vida que renace cada día y la capacidad de regeneración, mientras que para los mayas o aztecas, las lagartijas estaban vinculadas con el elemento del fuego y el paso del tiempo.

¿Por qué aparecen lagartijas en los hogares?

Dejando de lado el significado cultural y espiritual, estos animales suelen terminar en los hogares de los mexicanos durante las estaciones cálidas debido al clima tropical del territorio mexicano. Estas criaturas prefieren estar en ambientes secos, cálidos y con disponibilidad de alimentos.

En la naturaleza, su presencia indica un equilibrio saludable, ya que se alimentan de insectos que pueden ser una plaga, como mosquitos, arañas y hormigas. Gracias a esto, las lagartijas pueden ser consideradas como grandes guardianas del hogar, emisarias de la energía solar y símbolo de fortaleza interior.

Finalmente, si ves una lagartija en tu casa NO las mates ni las ahuyentes, solo agradece su mensaje, obsérvalas un poco y déjalas pasear. Por otro lado, si deseas mantenerlas lejos, puedes colocar mosquiteros y mallas de protección, así como reducir la iluminación exterior.

