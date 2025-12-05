¿Qué significa dormir abrazado a la almohada? Esto dice la ciencia

Dormir es una actividad esencial que no solo restaura nuestro cuerpo, sino que también puede ser una ventana a nuestro estado emocional y psicológico. Entre la diversidad de hábitos nocturnos, abrazar una almohada mientras se duerme es un comportamiento extendido que despierta curiosidad y análisis en el ámbito de la psicología.

Lejos de ser una simple preferencia, este gesto podría estar profundamente arraigado a la necesidad humana de conexión y seguridad, ofreciendo pistas valiosas sobre quiénes somos y cómo gestionamos nuestras emociones.

Leer también: Lanzan primer tráiler de nueva serie de "Malcom el de en medio" y causa furor en redes

Dormir bien influye en tu estado emocional. Foto: Freepik

¿Por qué muchas personas abrazan una almohada al dormir, según la psicología?

Según diversos psicólogos, abrazar una almohada al dormir suele ser un reflejo inconsciente de la necesidad de confort y conexión emocional. Este acto emula el abrazo a otra persona, proporcionando una sensación de seguridad y tranquilidad. En momentos de soledad, estrés o ansiedad, la almohada puede funcionar como un sustituto de consuelo y un ancla emocional.

Desde el punto de vista psicológico, ¿es bueno o malo dormir abrazado a una almohada?

Abrazar una almohada no es intrínsecamente ni bueno ni malo. Según la psicología, es más bien un reflejo de las necesidades emocionales y físicas individuales. Además de su componente psicológico, este hábito puede ofrecer beneficios prácticos, como mejorar la alineación de la columna vertebral al dormir de lado o proporcionar un soporte extra que previene posturas incómodas durante la noche.

Posturas para dormir mejor. Fuente: Freepik

¿Qué rasgos de personalidad se asocian con este hábito?

Las personas que duermen abrazando una almohada a menudo son descritas como cariñosas, leales y que valoran sus relaciones interpersonales. Expertos sugieren que este gesto refleja una fuerte inclinación hacia el apego emocional, así como un deseo innato de sentirse protegidas o de proteger a otros, manifestando una profunda necesidad de intimidad afectiva.

¿Puede este comportamiento indicar estrés o ansiedad?

Sí, abrazar una almohada también puede funcionar como un mecanismo para liberar tensiones acumuladas. El acto físico de abrazar proporciona una salida para emociones como el estrés o la ansiedad, ayudando a relajar el cuerpo y facilitando un sueño más reparador. Es una forma de autoconsuelo que mitiga la carga emocional del día.

¿Es relevante el tipo de almohada que se elige para abrazar?

Curiosamente, el tipo de almohada que se elige para este hábito también puede tener implicaciones. Una almohada más suave podría estar ligada a una necesidad de mayor ternura y cuidado, mientras que una almohada más firme podría simbolizar un deseo de estabilidad y apoyo en la vida de la persona.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.