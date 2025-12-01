Comenzando el último mes del año, este 1 de diciembre se celebran dos actos conmemorativos importantes para el país, los cuales son temas enfocados en una enfermedad crónica y sobre la química.

Cada tema establecido en el calendario tiene el propósito de que la sociedad pueda concientizar sobre diferentes problemáticas, ya sean culturales, sociales, científicas, tecnológicas, políticas, entre otras, pero también reconocer algunos avances y logros.

En esta ocasión te contamos el porqué de la importancia y origen de estas fechas establecidas.

¿Qué se celebra hoy 1 de diciembre en México?

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

Hoy es el Día Mundial del SIDA y así avanza la batalla contra la enfermedad. Foto: El Universal.

Este día fue proclamado en 1988 cuando fue decretado durante La Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su resolución A/RES/43/15, asumió la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno de México menciona que este día tiene el propósito de resaltar la importancia del acceso equitativo a los servicios de salud y fortalecer las acciones de atención para prevenir y brindar el tratamiento adecuado a las personas que padecen VIH.

También busca erradicar el estigma y la discriminación que las personas viven cada día a causa del VIH, por lo que se deben respetar sus derechos humanos y su libertad.

El SIDA fue descubierto en 1981 y el VIH, su causa, en 1983. Esta enfermedad se transmite a través de la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales.

Este virus destruye las células inmunes, dejando a las personas en una situación de inmunodeficiencia, donde el sistema inmunológico no cumple su función protectora.

Algunos de los síntomas que presentan las personas con SIDA son: fiebre, escalofríos, sarpullido, sudores nocturnos, dolores musculares, dolor de garganta, fatiga, ganglios linfáticos inflamados y úlceras en la boca.

Es Día Internacional del Químico

Fuente: Freepik.

Este día busca reconocer y valorar a las personas dedicadas a contribuir a la química, ciencia que estudia la composición y estructura de la materia y los cambios que ésta experimenta, menciona el portal web ANAFARMEX.

Los químicos son analistas e investigadores que proponen y desarrollan metodologías para optimizar procesos y muestras, de las que dependen medicamentos, análisis clínicos, síntesis de minerales y productos naturales, producción industrial de alimentos, tratamiento de residuos y contaminación.

