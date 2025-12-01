Crear conciencia y borrar estigmas es lo que impulsó a Rocío Banquells, León Leiden y Eduardo Capetillo Jr, entre otros artistas, a elevar la voz en el concierto por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

Ayer en el Monumento a la Revolución, el hijo de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán expresó además su apoyo a los colectivos que luchan por los derechos no solo de los pacientes cero positivos (que portan el virus del VIH), sino por otros incluidos en la comunidad LGTTIQ+.

“En un día muy especial, quiero aprovechar para hacer un poquito de conciencia, el VIH es una enfermedad que le puede dar a todo el mundo, no respeta nivel socioeconómico, género, nada, hay que ser muy respetuosos, quitarles ese estigma de que es gente mala”, dijo.

La cantante trans Zemmoa se dijo feliz de tomar parte en el concierto. Foto: Diego Simón y César González / EL UNIVERSAL

Flux y Vivián Baeza también llegaron con mucha música y mensajes contra la discriminación.

“Toca un tema de salud que me parece maravilloso, si bien antes el VIH era algo que muchos no decían, que se mantenía como a voces, había muy poca información, ahora hasta un concierto hay para informar a la gente, pero sobre todo para prevenirla”, expresó Vivián.

El elenco de La Más Draga 7 exhortó a sus fans a no solo tomar este concierto como un motivo de celebración y diversión, sino para concientizacion para acabar con la desinformación.

“Toda la vida he luchado por sus derechos”, dijo Rocío Banquells. Foto: Diego Simón y César González / EL UNIVERSAL