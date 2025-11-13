¿Qué se celebra este 13 de noviembre? Conoce las efemérides del jueves

Cada 13 de noviembre se celebran diversos hechos conmemorativos que tienen la finalidad de informar, promover, reconocer diversos avances y personas que han marcado a través del tiempo en el mundo.

Existen múltiples logros y problemas sociales que se buscan visibilizar, ya sean culturales, ambientales, vida silvestre, arte, política, entre otros tantos.

Por lo que es importante que te mantengas informado sobre lo que pasa cada día en el mundo y la huella que deja cada causa en la historia de la humanidad

¿Qué se celebra este 13 de noviembre?

Día Mundial de la Bondad

Foto: ESPECIAL

De acuerdo con el sitio web “diainternacionalde”, la iniciativa de esta idea proclamada en 1998 fue del World Kindness Movement (WKM) con la coalición de ONG de bondad de naciones, con el objetivo de promover buenas acciones que provoquen grandes cambios en la sociedad.

Por eso es importante reconocer a todas las personas que realizan grandes acciones en la comunidad para seguir construyendo, difundiendo estas ideas y formando una humanidad más amable y cooperativa.

Día Mundial de la Usabilidad

FOTO: AMAZON

Cada segundo jueves del mes de noviembre se dedica a celebrar el Día Mundial de la Usabilidad, con el objetivo de concienciar a la gente sobre los diseños de determinados productos que resultan mucho más sencillos y prácticos a la hora de utilizarlos.

Según el portal oficial de BBVA menciona que existen cuatro principios en los que se basa la práctica de usabilidad de los diseñadores: investigación de usuarios, pruebas de usabilidad, fundamentos de la arquitectura de la información y evaluaciones heurísticas.

Día Internacional de la Enfermedad de Huntington

Cada 13 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Huntington, con el propósito de concienciar a la sociedad y reconocer los avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta enfermedad.

El Gobierno de México menciona que esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo hereditario, que provoca la degeneración de las células nerviosas en el cerebro.

Las personas que padecen esta enfermedad enfrentan síntomas como: movimientos involuntarios, alteraciones del comportamiento y problemas cognitivos.

Día Mundial de la Dieta Mediterránea

La Dieta Mediterránea es una forma de alimentación basada en las cocinas tradicionales de Grecia, Italia y otros países. Foto: IA

El propósito de promover este día es para que más personas se sumen a esta forma de alimentación como un estilo de vida más saludable y sostenible, y también reconocer su valor histórico y cultural.

La UNESCO menciona que la comida mediterránea es un conjunto de conocimientos, rituales, tradiciones y simbolismos relacionados con el ciclo alimentario como son: cultivo, pesca, ganadería, conservación, cocción y consumo de alimentos.

Este es un elemento del patrimonio cultural inmaterial ya que difunde valores como la hospitalidad, el diálogo cultural, la creatividad, la comunicación entre comunidades y la diversidad. Esto juega un papel fundamental ya que es un factor entre los espacios sociales para celebraciones.

