Super Mario Galaxy: lanzan primer tráiler de la nueva película de Nintendo

A través de sus redes sociales y plataforma digital, Nintendo y Universal Pictures lanzaron el nuevo tráiler de la secuela de la nueva película de Mario Bros, “Super Mario Galaxy: La Película”.

Esta nueva película cuenta con el regreso de su elenco que dará voz a los personajes con Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Blach como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Kevin Michael Richardson como Kamek.

Y se terminó por confirmar nuevos personajes que serán interpretados por Brie Larson como la voz de Estela o también conocida como Rosalina y Benny Safdie como la voz de Bowser Jr.

El tráiler fue lanzado durante su nueva edición especial de Nintendo Direct, que se enfoca específicamente en informar a su audiencia sobre nuevos contenidos como videojuegos, películas, consolas y más.

Lanzan primer tráiler de la nueva película de Nintendo

La nueva entrega cinematográfica de Nintendo, Super Mario Galaxy: La película, se estrenará el 3 de abril de 2026.

Esta película está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, y presenta una adaptación cinematográfica del videojuego Super Mario Galaxy lanzado por la consola Wii en 2007.

Al igual que en el videojuego, está ambientado en el espacio cósmico donde Mario y sus amigos se aventuran viajando a diferentes planetas mientras se enfrentan al principal antagonista Bowser Jr. quien busca salvar a su padre, luego de su encarcelamiento en el Reino Champiñón.

Por otro lado, Rosalina, la princesa del cosmos, se mostró por primera vez, trayendo consigo nuevas criaturas llamadas Lumas (estrellas vivientes), donde tendrá un papel fundamental, ayudando en la nueva misión de Mario.

The Galaxy awaits. The official trailer for The Super Mario Galaxy Movie is here. Only in theaters April 2026. pic.twitter.com/OdBMGOlgXO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 12, 2025

xmg/aosr