La Noche de San Juan representa una de las efemérides culturales más significativas del hemisferio norte, celebrada anualmente entre el 23 y el 24 de junio.

Esta festividad, caracterizada por su atmósfera mística, amalgama antiguas costumbres paganas con ritos del cristianismo para conmemorar el inicio de la temporada estival. Los elementos del fuego y el agua actúan como los ejes conductores de la jornada, siendo reconocidos tradicionalmente por su carga simbólica orientada a la limpieza espiritual, la transformación y la atracción de la fortuna.

¿Qué es la Noche de San Juan y por qué se dice que siempre llueve ese día del año? Foto: Captura de pantalla

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El origen de la Noche de San Juan

De acuerdo con las investigaciones publicadas por el área de antropología de la revista especializada National Geographic Historia, la celebración posee raíces profundamente ligadas al solsticio de verano.

En la antigüedad, los pueblos agrícolas rendían culto al Sol con el propósito de asegurar la fertilidad de las tierras de cultivo. Posteriormente, la Iglesia Católica asimiló la fecha dentro de su calendario litúrgico para conmemorar el nacimiento de San Juan Bautista, fusionando ambos legados. Dentro de la narrativa mitológica de la fecha, destaca el relato de la flor de la higuera, el cual sostiene que este árbol florece únicamente por un breve instante durante dicha madrugada, concediendo fortuna perpetua a quien logre presenciar el acontecimiento.

El simbolismo del fuego y las ceremonias de desapego

El fuego se consolida como el elemento central e indispensable de las celebraciones callejeras y domésticas. Los compendios de mitología europea explican que las llamas poseen la cualidad atribuida de disipar las energías adversas y neutralizar las influencias negativas del entorno.

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Una de las prácticas más extendidas consiste en redactar en una hoja de papel los sucesos desfavorables o los hábitos que se desean abandonar, para después introducirlos en las brasas exactamente a la medianoche, facilitando el ingreso de nuevos proyectos.

Asimismo, la tradición de saltar sobre las hogueras se mantiene vigente en diversas regiones del mundo. Los participantes ejecutan esta acción un número impar de veces (habitualmente siete o nueve ocasiones) bajo la creencia de obtener vitalidad, protección corporal y prosperidad para los meses venideros.

Los visitantes acuden a Stonehenge para celebrar los solsticios de verano e invierno. (Foto: AP/Lefteris Pitarakis)

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Prácticas con agua y elementos botánicos para la prosperidad

Aunque la fecha central ocurre durante la madrugada del 24 de junio, los especialistas en tradiciones populares afirman que la energía de cambio permanece activa para realizar ceremonias de purificación.

Ante esto el agua recolectada o utilizada durante esta jornada también recibe propiedades especiales dentro del imaginario colectivo. Según los registros documentales de portales especializados en estilo de vida y tradiciones como Vogue, las comunidades costeras realizan baños marinos nocturnos a las doce de la noche para limpiar el organismo de tensiones acumuladas.

Para quienes habitan lejos de las costas, verter la clara de un huevo en un vaso con agua y colocarlo en el ventanal permite interpretar, a la mañana siguiente, las formas resultantes como indicadores de los proyectos venideros. De igual forma, el aseo facial con el rocío matutino del día 24 promueve el cuidado de la piel y la preservación de la lozanía.

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Respecto a las dudas sobre si es factible ejecutar estas acciones de manera posterior a la madrugada principal, los expertos en herbolaria y remedios del hogar señalan que los días inmediatos conservan una fuerte carga simbólica. Entre las recomendaciones destacan:

La moneda de la abundancia: Consiste en exponer una divisa a la luz de la Luna durante la noche festiva, guardándose posteriormente dentro de la billetera (sujeta con cinta adhesiva) sin gastarla, actuando como un recordatorio mental de ahorro y atracción económica.

Consiste en exponer una divisa a la luz de la Luna durante la noche festiva, guardándose posteriormente dentro de la billetera (sujeta con cinta adhesiva) sin gastarla, actuando como un recordatorio mental de ahorro y atracción económica. Hierbas de San Juan: Involucra la recolección de especies botánicas como el romero o la ruda, las cuales se sumergen en un contenedor con agua durante toda la noche. Esta infusión en frío se emplea al amanecer para el aseo personal y la limpieza de los accesos principales de la vivienda, aprovechando las propiedades antisépticas naturales y el aroma relajante de las plantas.

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