Tendencias | 24-06-26 | 16:48 | Actualizada | 24-06-26 | 16:48 |

El impacto del video viral de (el pato de la raza Pekín capturado en las celebraciones de la Copa Mundial 2026) desencadena una agenda de visitas que moviliza a sus propietarios por los puntos más importantes de la capital mexicana.

El ave capta la atención pública por portar unas pequeñas sandalias para protegerse del suelo, su playera de México y su gran amor por su familia, factores que impulsan su presencia en escenarios de gran relevancia.

VIDEO: pato con la camisa de El Tri se viraliza; asiste a los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en partido inaugural contra Sudáfrica. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales
VIDEO: pato con la camisa de El Tri se viraliza; asiste a los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en partido inaugural contra Sudáfrica. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

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De acuerdo con las bitácoras de los recorridos virtuales compartidos por sus cuidadores, las sedes e hitos clave en la trayectoria de la mascota se concentran en los siguientes puntos:

  • Palacio Nacional: El ave asiste al Salón Tesorería durante la conferencia matutina del Gobierno de la República, llamando la atención del personal y de los asistentes al recinto ejecutivo.
  • Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI): El organismo descentralizado del gobierno federal procesa el registro oficial del nombre del animal a favor de la familia Gómez para asegurar los derechos comerciales exclusivos de su imagen.
  • Oficinas de Netflix México: El espécimen recorre las instalaciones corporativas de la plataforma de transmisión continua (streaming), detonando interacciones digitales con los trabajadores de la empresa.
  • Instalaciones de ESPN y TV Deportes: Las cadenas internacionales de televisión integran al pato en sus barras de programación y coberturas especiales de color en torno al torneo de fútbol.
  • Club Atlante FC: La institución deportiva de la Ciudad de México incorpora al ave a sus actividades institucionales, catalogándola como un amuleto dentro de sus eventos promocionales.
  • Palco de la FIFA: El organismo rector del fútbol internacional otorga accesos oficiales a la mascota y a su familia para presenciar el partido de la Selección Nacional de México frente a la República Checa.

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