Cuidado al limpiar el baño; el error que parece inofensivo y provoca filtraciones graves

¿Por qué tu gato duerme encima de ti?; descubre la explicación científica

¿Qué es la Constancia de Situación Profesional SEP?; conoce para qué sirve

¿Por qué se recomienda poner una taza de vinagre en tu lavadora?; su efectividad te sorprenderá

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿cómo postularse el próximo 1 de febrero?; conoce los requisitos

En octubre de 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó la (CSP), un mecanismo digital para verificar si una persona cuenta o no con un título registrado o una cédula profesional expedida ante la Dirección General de Profesiones (DGP).

¿Para qué sirve este documento?

Esta constancia busca sustituir procesos en papel y funcionar como un currículum profesional digital verificable, agilizando los procesos de empleabilidad, la movilidad educativa y el acceso a becas. Además, este documento permite consultar el historial y logros académicos de los profesionistas, validando su perfil ante empresas e instituciones de manera rápida.

La CSP también funciona para certificar la colegiación, microcredenciales, certificados y competencias transversales, tales como trabajo en equipo, pensamiento crítico o resolución de problemas, fortaleciendo la seguridad y autenticidad en el ejercicio profesional, además de reducir fraudes y falsificaciones mediante el acceso a una herramienta de verificación confiable.

Constancia de Situación Profesional (27/01/2026). Foto: Especial
De acuerdo con la institución educativa, este documento permite reconocer formalmente las capacidades, habilidades y conocimientos específicos adquiridos por los profesionistas a lo largo de su trayectoria educativa. La constancia puede ser solicitada por empleadores, universidades y organismos de gobierno.

¿Cómo puede consultarse?

La emisión de esta constancia es completamente gratuita y segura, únicamente debes ingresar al portal digital del "Registro Nacional de Profesionistas". Una vez dentro, ingresa los datos generales que se te solicitan:

  • Nombre(s)
  • Primer apellido
  • Segundo apellido
  • CURP

También puedes solicitarla con el número de cédula del profesionista. Finalmente, genera y descarga la constancia. Cabe señalar que este documento, tiene una vigencia de 15 días a partir de su emisión. Además, es fundamental destacar que esta constancia no reemplaza las credenciales tradicionales, únicamente en un complemento digital.

Los elementos que incluye esta constancia son:

  • Datos de identificación del profesionista
  • Grados y cédulas registradas ante la SEP
  • Afiliación a un colegio de profesionistas o instituciones educativas
  • Certificaciones o microcredenciales
  • Competencias transversales
  • Sanciones

Este documento valida la información asociada a tu cédula profesional y tu trayectoria académica. Foto: Agencia de Transformación Digital
De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y la SEP, 2.5 millones de personas ya han descargado su constancia en los últimos cuatro meses, con un promedio cerca de las 16 mil consultas diarias.

