Más Información

Beca Rita Cetina 2025: ¿quiénes son los beneficiarios de mil 900 pesos hoy, 14 de octubre?

Beca Rita Cetina 2025: ¿quiénes son los beneficiarios de mil 900 pesos hoy, 14 de octubre?

¿En qué días de la semana se esperan fuertes lluvias? Estos serán los estados afectados

¿En qué días de la semana se esperan fuertes lluvias? Estos serán los estados afectados

Guía para elegir el colchón perfecto según tu tipo de cuerpo y preferencias

Guía para elegir el colchón perfecto según tu tipo de cuerpo y preferencias

"Inédito" de Design Week México 2025: un compromiso por la creatividad y el talento mexicano

"Inédito" de Design Week México 2025: un compromiso por la creatividad y el talento mexicano

El mejor remedio casero para eliminar manchas amarillas de los colchones

El mejor remedio casero para eliminar manchas amarillas de los colchones

Durante la tarde-noche del jueves se esperan precipitaciones copiosas en la capital mexicana, en medio de un patrón inestable que afectará varias entidades.

El indica que entre miércoles y viernes serán los días con mayores lluvias, sobre todo en estados del centro, sur y occidente del país.

Intensas lluvias en Ciudad de México. Foto: Luis Camacho | El Universal
Intensas lluvias en Ciudad de México. Foto: Luis Camacho | El Universal

Lee también:

¿Qué días de la semana se esperan las lluvias más fuertes y en qué estados?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional las precipitaciones más significativas se prevén entre martes y viernes, debido a la combinación de sistemas atmosféricos tropicales y vaguadas.

  • El martes se esperan lluvias intensas (75 a 100 mm) en Veracruz y Chiapas.
  • Para el jueves, los estados con mayores acumulados serán Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.
  • En la CDMX se anticipan lluvias fuertes (25 a 50 mm) entre jueves y viernes.

Adicionalmente, en los primeros días de la semana se activarán precipitaciones en entidades del noreste y la zona centro-sur del país, gracias a la interacción de frentes y humedad tropical.

Capitalinos se protegen de la lluvia que se registra esta tarde en la zona centro de la Ciudad de México (14/07/25). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Capitalinos se protegen de la lluvia que se registra esta tarde en la zona centro de la Ciudad de México (14/07/25). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

¿Qué recomendaciones seguir ante las lluvias?

  • Evitar transitar por calles inundadas y procurar rutas alternativas.
  • No cruzar zonas de corrientes repentinas o arroyo pluvial.
  • Mantenerse al tanto del pronóstico oficial y alertas locales.
  • Asegurar desagües y techos para mitigar filtraciones.
  • En zonas montañosas, vigilar ventanas, muros y suelo que podrían ceder.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses