¿En qué días de la semana se esperan fuertes lluvias? Estos serán los estados afectados

Durante la tarde-noche del jueves se esperan precipitaciones copiosas en la capital mexicana, en medio de un patrón inestable que afectará varias entidades.

El pronóstico indica que entre miércoles y viernes serán los días con mayores lluvias, sobre todo en estados del centro, sur y occidente del país.

Intensas lluvias en Ciudad de México. Foto: Luis Camacho | El Universal

¿Qué días de la semana se esperan las lluvias más fuertes y en qué estados?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional las precipitaciones más significativas se prevén entre martes y viernes, debido a la combinación de sistemas atmosféricos tropicales y vaguadas.

El martes se esperan lluvias intensas (75 a 100 mm) en Veracruz y Chiapas.

Para el jueves, los estados con mayores acumulados serán Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

En la CDMX se anticipan lluvias fuertes (25 a 50 mm) entre jueves y viernes.

Adicionalmente, en los primeros días de la semana se activarán precipitaciones en entidades del noreste y la zona centro-sur del país, gracias a la interacción de frentes y humedad tropical.

Capitalinos se protegen de la lluvia que se registra esta tarde en la zona centro de la Ciudad de México (14/07/25). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

¿Qué recomendaciones seguir ante las lluvias?

Evitar transitar por calles inundadas y procurar rutas alternativas.

No cruzar zonas de corrientes repentinas o arroyo pluvial.

Mantenerse al tanto del pronóstico oficial y alertas locales.

Asegurar desagües y techos para mitigar filtraciones.

En zonas montañosas, vigilar ventanas, muros y suelo que podrían ceder.

