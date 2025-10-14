¿En qué días de la semana se esperan fuertes lluvias? Estos serán los estados afectados

Más Información
Durante la tarde-noche del jueves se esperan precipitaciones copiosas en la capital mexicana, en medio de un patrón inestable que afectará varias entidades.
El pronóstico indica que entre miércoles y viernes serán los días con mayores lluvias, sobre todo en estados del centro, sur y occidente del país.
¿Qué días de la semana se esperan las lluvias más fuertes y en qué estados?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional las precipitaciones más significativas se prevén entre martes y viernes, debido a la combinación de sistemas atmosféricos tropicales y vaguadas.
- El martes se esperan lluvias intensas (75 a 100 mm) en Veracruz y Chiapas.
- Para el jueves, los estados con mayores acumulados serán Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.
- En la CDMX se anticipan lluvias fuertes (25 a 50 mm) entre jueves y viernes.
Adicionalmente, en los primeros días de la semana se activarán precipitaciones en entidades del noreste y la zona centro-sur del país, gracias a la interacción de frentes y humedad tropical.
¿Qué recomendaciones seguir ante las lluvias?
- Evitar transitar por calles inundadas y procurar rutas alternativas.
- No cruzar zonas de corrientes repentinas o arroyo pluvial.
- Mantenerse al tanto del pronóstico oficial y alertas locales.
- Asegurar desagües y techos para mitigar filtraciones.
- En zonas montañosas, vigilar ventanas, muros y suelo que podrían ceder.
